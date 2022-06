La Corée du Sud place le personnel de la société de cryptographie Terraform Labs sur la liste des personnes interdites de vol.

Le jeton apparié de TerraUSD, Luna, a plongé en valeur le mois dernier, provoquant une vente à découvert et déclenchant une réaction en chaîne qui a poussé certaines institutions majeures du secteur de la crypto-monnaie dans de graves difficultés. TerraUSD était censé être arrimé 1:1 au dollar américain.

Un responsable du bureau du procureur suprême de Corée du Sud, qui a refusé d'être nommé comme il est d'usage en Corée du Sud, a déclaré que plusieurs membres du personnel de Terraform Labs avaient été placés sur une liste d'interdiction de vol.

Il a ajouté qu'il ne pouvait pas donner plus de détails avant la fin de l'enquête.

Les pertes associées au stablecoin ont également contribué aux difficultés du créancier américain de crypto-monnaies Celsius, qui a suspendu les retraits ce mois-ci, et du fonds spéculatif de crypto-monnaies Three Arrows Capital, basé à Singapour, qui envisage des options telles que la vente d'actifs et un renflouement par une autre société.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, se négocie à environ 20 000 $, ayant perdu environ la moitié de sa valeur depuis début mai, lorsque les problèmes avec TerraUSD sont devenus apparents.

Terraform Labs n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par courriel.