La Corée du Sud prévoit de produire 70 % de son électricité à partir de sources d'énergie sans carbone, telles que les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire, d'ici 2038, contre moins de 40 % en 2023, selon un projet de schéma directeur de son bouquet énergétique pour les 15 prochaines années.

Le gouvernement a maintenu son plan précédent visant à ajouter quatre centrales nucléaires d'ici 2038, portant le total à 30, mais prévoit de plus que tripler la production d'énergie solaire et éolienne pour atteindre 72 gigawatts d'ici 2030, contre 23 gigawatts en 2022.

Le président Yoon Suk Yeol s'est engagé à trouver un équilibre entre les sources d'énergie pour la quatrième économie d'Asie, en mettant l'accent sur l'énergie nucléaire tout en développant les énergies renouvelables et en réduisant la dépendance de la Corée du Sud à l'égard des combustibles fossiles importés, a déclaré le ministère de l'industrie dans un communiqué.

Le plan, rédigé par des experts et en attente de finalisation par le gouvernement, prévoit une augmentation de la capacité de production d'électricité à 157,8 gigawatts en 2038, contre 134,5 gigawatts à la fin de l'année 2022.

La consommation d'énergie devrait grimper en flèche à mesure que les centres de données et les grandes bases de production de puces se développent pour répondre à la demande d'intelligence artificielle, a indiqué le ministère.

Douze centrales électriques au charbon qui auront 30 ans en 2037 et 2038 seront remplacées par des sources d'énergie sans carbone telles que l'hydroélectricité par pompage et la production d'énergie à partir d'hydrogène. La Corée du Sud maintiendra toutefois son projet de remplacer d'autres centrales au charbon plus anciennes par des centrales au gaz naturel liquéfié.

Le gouvernement a alloué 0,7 gigawatt de production d'électricité aux petits réacteurs modulaires d'ici 2038 afin de soutenir le développement de ce type de réacteur nucléaire en prévision de l'augmentation de la demande mondiale. (Reportage de Joyce Lee ; Rédaction de William Mallard)