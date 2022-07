La Corée du Sud prévoit un outil financier pour éviter les crises

Selon le plan, une facilité de crédit gérée par la Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) fournirait des garanties de crédit aux sociétés financières en difficulté afin de les soutenir pendant qu'elles s'arrangent pour reconstituer leur capital en émettant et en vendant des obligations ou des actions privilégiées.

La facilité fournirait également des prêts à court terme, a déclaré la Commission des services financiers dans un communiqué, ajoutant qu'elle pourrait être créée d'ici fin 2023 si les révisions législatives et autres préparatifs se déroulent sans problème.

L'argent des contribuables ne serait pas nécessaire, a-t-elle précisé. La KDIC utiliserait ses ressources, déjà soutenues par les primes d'assurance des dépôts, et facturerait des frais pour l'octroi de garanties et de prêts.

La commission a déclaré que la Corée du Sud disposait de plusieurs outils politiques conçus pour faire face aux crises financières, mais que le nouveau plan visait à créer un moyen de les éviter.

Lors des crises financières de la fin des années 1990 et de 2008 et 2009, l'économie sud-coréenne a gravement souffert car les sociétés financières sont devenues illiquides et ont eu du mal à payer leurs obligations. Les autorités les ont aidées à se recapitaliser, mais à ce moment-là, le mal était fait.

La commission a souligné que le système financier était actuellement sain.

Le mécanisme proposé pourrait s'appeler le compte de stabilité financière.