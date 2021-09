La Corée du Sud procède à des essais de missiles balistiques

SEOUL, 7 septembre (Reuters) - La Corée du Sud a procédé à des essais de missiles balistiques lancés par un sous-marin (SLBM), rapporte mardi l'agence de presse Yonhap, devenant ainsi le premier pays ne possédant pas l'arme nucléaire à développer une telle capacité.

Les tirs ont été effectués la semaine dernière depuis un sous-marin après que des essais similaires ont été conduits à partir d'une barge immergée le mois dernier, ajoute Yonhap, citant des sources militaires.

Le ministère sud-coréen de la Défense a dit ne pas pouvoir confirmer les détails concernant les capacités des unités militaires individuelles pour des raisons de sécurité.

Les SLBM ont été développés par sept autres pays: les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Inde et la Corée du Nord. Tous ces pays disposent d'armes nucléaires, généralement utilisées pour armer les SLBM.

La Corée du Sud a mis au point des missiles de plus en plus puissants, conçus pour cibler les bunkers et les tunnels fortifiés de la Corée du Nord. C'est aussi un moyen de réduire sa dépendance vis à vis des Etats-Unis, qui stationnent des milliers de soldats sur la péninsule.

(Reportage Josh Smith avec Sangmi Cha; version française Camille Raynaud)