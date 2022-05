La Corée du Sud procède à deux hausses consécutives des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation

Lors de sa première révision des taux après sa prise de fonction en avril, le gouverneur Rhee Chang-yong et son conseil de politique monétaire ont voté en faveur d'une hausse des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage à 1,75 %, le plus haut niveau depuis mi-2019. Tous les analystes, sauf un, sur les 28 interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse.

Les hausses de taux d'intérêt consécutives de la Banque de Corée font suite à plus de 100 points de base cumulés de hausses depuis août 2021 dans l'une des campagnes de resserrement les plus énergiques jamais menées par la banque.

La BOK a relevé ses perspectives d'inflation pour cette année à 4,5 %, contre 3,1 % auparavant.

L'inflation à la consommation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis 13 ans, menace de s'enraciner, car une mesure clé des attentes d'inflation parmi les Sud-Coréens a augmenté en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis près de dix ans.

La plupart des analystes s'attendent à ce que la BOK porte ses taux à 2,25 % d'ici la fin de l'année, après quoi beaucoup disent qu'elle devra alors réfléchir à la rapidité avec laquelle elle doit freiner dans un contexte de ralentissement de la croissance économique en Chine, son principal partenaire commercial, et de dette élevée des ménages.

La Réserve fédérale américaine devrait porter son taux d'intérêt directeur à 2,50-2,75 % d'ici la fin de l'année, ce qui sera suivi de près dans le monde entier, tandis qu'en Chine, les autorités assouplissent leur politique pour atténuer le ralentissement de la deuxième économie mondiale.

"Les inquiétudes concernant l'inflation sont devenues plus prononcées, la croissance de l'IPC global atteignant des niveaux records et le chômage restant à un niveau record", a déclaré Oh Suk-tae, analyste à la Société Générale, qui voit le taux de base culminer à 2,50% d'ici la fin de l'année.

"Il serait difficile pour les décideurs politiques de prolonger le cycle de hausse des taux jusqu'en 2023, car nous prévoyons le pic d'inflation au deuxième trimestre de cette année."

Le gouverneur Rhee a déclaré la semaine dernière que la banque pourrait envisager des hausses de taux d'intérêt à grande échelle dans les mois à venir, comme des hausses de 50 points de base, en fonction des données qui seront disponibles vers juillet et août.

La BOK s'attend à ce que l'économie progresse de 2,7 % cette année, ce qui représente une baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 3,0 % et un ralentissement par rapport à une estimation de 4,0 % pour 2021.