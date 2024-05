La banque centrale de Corée du Sud a maintenu son taux directeur de référence pour une onzième réunion consécutive jeudi, l'économie ne montrant aucun signe de ralentissement alors que l'inflation n'a commencé à diminuer que progressivement.

La Banque de Corée (BOK) a maintenu son taux directeur à 3,50% lors d'une réunion à Séoul, comme prévu par les 43 analystes interrogés par Reuters.

Elle a également relevé ses prévisions de croissance pour cette année à 2,5 % contre 2,1 % après que la quatrième plus grande économie d'Asie ait connu son rythme de croissance le plus rapide en deux ans au cours du premier trimestre.

Les économistes s'attendent à ce que le gouverneur de la BOK, Rhee Chang-yong, maintienne son orientation hawkish lors de sa conférence de presse prévue à 02h10 GMT, alors que le débat sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale reste incertain.

De plus, bien que l'inflation soit en baisse, les données d'avril montrant une diminution pour la première fois en trois mois à 2,9 %, elle reste supérieure au taux cible de la BOK de 2 %.

"Nous pensons que la banque pourrait se montrer un peu plus optimiste étant donné que le PIB du premier trimestre a surpris à la hausse", a déclaré Son Bum-ki, analyste chez Barclays, avant la décision sur les taux.

"Alors que la croissance du PIB a surpris à la hausse, nous pensons que la BOK évaluera la dynamique économique pour le reste de l'année comme étant faible et notera que certaines pressions désinflationnistes pourraient justifier un recalibrage de la politique."

Le gouverneur Rhee a récemment déclaré que la BOK pourrait repousser le calendrier des baisses de taux d'intérêt dans un contexte où l'on s'attend de plus en plus à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne sa politique monétaire restrictive plus longtemps qu'on ne le pensait.

Ces opinions ont été reflétées dans le sondage sur la politique monétaire.

Les prévisions médianes montrent que les analystes considèrent maintenant que le taux d'intérêt de référence restera inchangé au cours du troisième trimestre avant une réduction de 50 points de base au cours du quatrième trimestre, certains ayant repoussé le calendrier des réductions.

Dans une enquête réalisée en avril, le consensus prévoyait des réductions de 25 points de base au troisième et au quatrième trimestre. (Reportage de Cynthia Kim, édition de Shri Navaratnam)