La Corée du Sud va prolonger les heures d'ouverture du marché onshore du won à partir de lundi pour tenter d'améliorer l'accès des investisseurs étrangers, dans le cadre d'une initiative visant à inclure les obligations d'État dans un indice mondial majeur.

Les heures de négociation à partir de lundi seront de 9h00 à 2h00 (0000 GMT à 1700 GMT) par rapport à 9h00 à 15h30 (0000 GMT à 0630 GMT) actuellement.

Le changement marque la plus grande réforme de la gestion de la monnaie nationale depuis des décennies, alors que le président Yoon Suk Yeol fait un effort plus large pour augmenter les chances d'inclure les obligations d'État du pays dans l'indice FTSE Russells World Government Bond Index plus tard cette année, ce qui pourrait attirer les investissements de portefeuille.

La Corée du Sud a autorisé des dizaines de banques étrangères à participer au marché interbancaire local pour la première fois, afin que les investisseurs étrangers aient accès à un plus grand nombre de banques.

"Les investisseurs basés à Londres, par exemple, peuvent se rendre dans leur banque locale pour négocier le won pendant les heures d'ouverture, ce qui serait une nouveauté puisque le won n'est actuellement ouvert que lorsque les banques coréennes sont ouvertes", a déclaré Lew Chang-beom, responsable de la division des ventes et des transactions à la KB Kookmin Bank à Séoul.

Pour ceux qui négocient des obligations du Trésor coréen sur Euroclear Bank SA, l'opérateur du plus grand système de règlement d'obligations au monde, les investisseurs pourront négocier des billets coréens et le won sans avoir à en référer aux régulateurs, selon le ministère des finances.

Toutes les banques autorisées à participer au marché dollar-won peuvent recevoir des ordres d'achat ou de vente de wons de la part d'investisseurs internationaux en utilisant leur compte nostro à Séoul et livrer les wons sur le compte bancaire de l'investisseur en Corée du Sud.

La plupart des grandes banques sud-coréennes adaptent leur personnel aux nouvelles heures d'ouverture du marché.

La Shinhan Bank installera deux cambistes à Londres pour couvrir les heures d'ouverture prolongées, et au moins un cambiste de sa salle des marchés de Séoul couvrira les dernières heures d'ouverture du marché.

La KB Kookmin Bank prévoit des dispositions similaires. (Reportage complémentaire de Yena Park ; édition de Neil Fullick)