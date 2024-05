L'organisme de surveillance financière de la Corée du Sud a déclaré lundi qu'il élargissait et durcissait l'évaluation des projets immobiliers afin d'accélérer la restructuration du secteur.

Les prix de l'immobilier en Corée du Sud ont chuté depuis juin 2023, les taux d'intérêt élevés pesant sur la demande, et les inquiétudes concernant le remboursement des dettes des entreprises de construction se sont accrues après la décision d'un constructeur de taille moyenne en décembre de rééchelonner sa dette.

"Malgré l'augmentation récente des taux d'impayés des financements de projets immobiliers dans un contexte de marché immobilier morose, il y a eu des limitations pour trier les projets non rentables en vue d'une restructuration ordonnée", a déclaré le Service de surveillance financière dans un communiqué.

Le taux d'impayés des projets immobiliers a grimpé à 2,70 % à la fin de l'année dernière, contre 1,19 % l'année précédente et 0,37 % à la fin de l'année 2021, selon le FSS.

Selon les nouvelles directives, qui entreront en vigueur à partir de juin, davantage de prêts et d'institutions financières seront soumis à des évaluations de rentabilité liées à des projets immobiliers avec des critères plus détaillés pour une meilleure évaluation des risques.

La FSS a déclaré qu'elle renforcerait également sa supervision des institutions financières afin de s'assurer qu'elles prennent des mesures de suivi pour les projets immobiliers présentant un risque de défaillance après les évaluations.

Afin d'assurer un atterrissage en douceur du marché immobilier, les banques commerciales et les compagnies d'assurance ont préparé un prêt syndiqué d'un trillion de wons (731,62 millions de dollars). Les fonds seront utilisés pour s'assurer que la demande et les liquidités sont suffisantes pendant le processus de restructuration et le montant pourrait être porté à un maximum de cinq billions de wons si nécessaire, a déclaré le FSS. (1 $ = 1 366,8300 wons) (Reportage de Jihoon Lee Rédaction d'Ed Davies)