La Corée du Sud a annoncé lundi qu'elle renonçait à suspendre les licences des médecins stagiaires en grève, offrant ainsi une concession pour mettre fin à un débrayage de plusieurs mois provoqué par la décision du gouvernement d'augmenter le nombre d'admissions dans les écoles de médecine.

Des milliers de médecins en formation, dont des internes et des résidents, ont débrayé en février, obligeant les principaux hôpitaux à réduire les services non urgents et à refuser des patients dans les salles d'urgence.

Le ministre de la santé, Cho Kyoo-hong, a déclaré que le gouvernement avait décidé de ne pas suspendre les licences des médecins grévistes, qu'ils reprennent ou non le travail.

Cho a déclaré que la décision d'abandonner la menace d'une action punitive était nécessaire parce qu'il était "plus urgent" de mettre fin à la pénurie actuelle de services médicaux.

Les deux tiers des médecins résidents et internes du pays ont débrayé pour protester contre un projet visant à augmenter de 2 000 le nombre d'étudiants admis chaque année dans les facultés de médecine, afin de remédier à ce que le gouvernement considère comme une pénurie de médecins.

Les jeunes médecins qui protestent affirment que le gouvernement devrait d'abord s'occuper des salaires et des conditions de travail avant d'essayer d'augmenter le nombre de médecins.

Cho a ajouté que le gouvernement mettrait en place un système médical "durable" qui ne dépendrait pas d'un travail excessif de la part des médecins en formation.

"Médecins en formation, n'hésitez plus et prenez votre courage à deux mains. Le gouvernement veillera à ce que vous, nos anciennes ressources qui ont choisi les soins médicaux essentiels même dans des circonstances difficiles, puissiez vous concentrer sur la formation sans inquiétude", a déclaré Cho lors d'une réunion d'information.

Le ministre a également appelé les médecins stagiaires à revenir et à participer au dialogue pour discuter de leurs conditions de travail ainsi que des quotas d'admission dans les facultés de médecine pour 2026 et au-delà.