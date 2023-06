Le gouvernement sud-coréen devrait dévoiler lundi des plans visant à réduire les dépenses croissantes du pays en matière d'enseignement privé, accusé d'être l'un des principaux facteurs de la baisse du taux de fécondité dans le pays.

Cette décision intervient alors que le président Yoon Suk Yeol a critiqué ce mois-ci les tests d'entrée à l'université qui intègrent des questions ne figurant pas au programme des écoles publiques, dont certaines ont été surnommées "questions tueuses" en raison de leur complexité.

Les Sud-Coréens ont dépensé un montant record de 26 billions de wons (19,97 milliards de dollars) pour l'enseignement privé l'année dernière, malgré une population étudiante en baisse, selon un rapport conjoint du ministère de l'éducation et du bureau des statistiques du gouvernement.

Selon ce rapport, près de huit étudiants sur dix suivent un enseignement privé tel que les écoles de bachotage, connues sous le nom de "hagwons".

Cette forte dépendance à l'égard de l'enseignement privé a contribué à faire de la Corée du Sud le pays où le coût de l'éducation d'un enfant est le plus élevé au monde, selon un rapport publié l'année dernière, et le pays où le taux de natalité est le plus bas.

Les actions des entreprises liées à l'éducation en Corée du Sud ont chuté tôt lundi sur fond de prudence avant l'annonce du gouvernement.

Woongjin Thinkbig a chuté de plus de 2 % pour atteindre son plus bas niveau en cinq mois, tandis que Multicampus et MegaStudyEdu ont perdu environ 1 % chacun.

Le ministère de l'éducation devrait définir lundi les "questions assassines", en donner des exemples et ordonner qu'elles soient supprimées des examens de cette année, prévus pour novembre.

Les écoles publiques ne traitent normalement pas ce type de questions, ce qui permet aux "hagwons" de promouvoir leur capacité à enseigner aux élèves les compétences nécessaires pour les résoudre.

Les partisans de ces questions affirment qu'elles aident les universités à sélectionner les candidats dans un environnement compétitif, mais M. Yoon a évoqué la question de l'équité, faisant remarquer que toutes les familles n'ont pas les moyens de payer des cours extrascolaires onéreux.

Shin So-young, activiste au sein du groupe civique The World Without Worry About Private Education, a déclaré que les changements prévus par les autorités pourraient ne pas être suffisants pour contenir la forte concurrence dans le système éducatif.

"Le gouvernement doit proposer un plan plus large qui réponde à la question de savoir comment atténuer cette concurrence excessive pour entrer dans quelques-unes des meilleures universités", a déclaré Mme Shin.

