La Corée du Sud cherche à renforcer le profil mondial de ses marchés financiers, ce qui impliquerait également d'assouplir certaines des restrictions strictes qui pèsent sur la manière dont sa monnaie, le won, est échangée.

Voici des détails sur la façon dont le won s'échange actuellement et sur ce que les régulateurs prévoient de faire pour assouplir certaines restrictions existantes :

COMMENT S'ÉCHANGE LE WON

Jusqu'à l'année dernière, le won ne pouvait être échangé directement avec le dollar sur le marché interbancaire local ou avec le yuan chinois - les transactions won-yuan ne pouvaient avoir lieu qu'à Séoul ou à Shanghai.

Seules 56 institutions financières basées dans le pays pouvaient participer aux échanges au comptant dollar-won pendant seulement six heures et demie par jour, par l'intermédiaire de deux courtiers agréés par le gouvernement : Seoul Money Brokerage Services et Korea Money Brokerage Corp.

Actuellement, en dehors des heures d'ouverture des marchés onshore, de 9 heures à 15 heures 50, les investisseurs étrangers ont recours à des contrats dérivés connus sous le nom de "non-deliverable forwards" (contrats à terme non livrables) pour gérer leur exposition au won, ce qui est une option plus coûteuse.

CHANGEMENTS EN COURS

À partir du mois de juillet de cette année, la clôture des heures de négociation du dollar-won et des marchés de swaps de change sera repoussée à 2 heures, afin de couvrir les heures d'ouverture de Londres.

Pour la première fois, les banques étrangères sont autorisées à participer, à condition de s'enregistrer et de respecter les obligations réglementaires imposées aux institutions financières enregistrées (RFI).

RESTRICTIONS POUR LES BANQUES ÉTRANGÈRES

Les banques étrangères enregistrées peuvent participer aux opérations de change au comptant, à terme et de swap dollar-won, mais elles doivent le faire par l'intermédiaire d'un courtier en devises coréen agréé, ce qui signifie qu'elles ne sont pas autorisées à négocier directement le won entre elles sur le marché extraterritorial.

Toute transaction en dollars-wons doit également être réglée par l'intermédiaire du compte onshore, un compte en won distinct dont elles ont besoin en Corée du Sud.

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

En vertu de la législation sud-coréenne sur les changes, les IFR sont tenues de communiquer les détails de leurs opérations de change à la Banque de Corée.

Les banques étrangères qui ont des succursales en Corée du Sud peuvent le faire par l'intermédiaire de leurs opérations à Séoul, mais celles qui ne sont pas présentes dans le pays doivent confier cette tâche à une banque locale.

Les rapports détaillés des IFR doivent indiquer les montants des transactions, les taux de change, les dates de règlement, les types de règlement et les courtiers utilisés.

En raison de ces exigences strictes en matière de rapports, certains pourraient choisir de continuer à négocier sur le marché des contrats à terme non livrables. (Reportage de Cynthia Kim, édition de Sam Holmes)