La Corée du Sud se prépare à un typhon "très fort", les entreprises réduisent leurs activités

De fortes pluies et un vent violent ont frappé le sud du pays alors que le typhon s'approchait du sud à une vitesse de 33 km par heure (20,5 mph). Hinnamnor devrait toucher terre au sud-ouest de la ville portuaire de Busan tôt mardi, après avoir atteint l'île de vacances de Jeju lundi.

Le président Yoon Suk-yeol a déclaré qu'il se tiendrait en état d'urgence, un jour après avoir ordonné aux autorités de faire de leur mieux pour minimiser les dommages causés par le typhon.

"Des vents très forts et de fortes pluies sont attendus dans tout le pays jusqu'à mardi en raison du typhon, avec de très hautes vagues attendues dans la région côtière ainsi qu'une tempête et un tsunami", a déclaré l'Administration météorologique coréenne (KMA).

Hinnamnor suit une trajectoire qui le mènera au nord-est vers Sapporo, au Japon, a-t-elle ajouté.

La Corée du Sud classe les typhons en quatre catégories : normal, fort, très fort, super fort. Les typhons "très forts" comme Hinnamnor ont des vitesses de vent pouvant atteindre 53 mètres par seconde.

Des avertissements ont été émis dans les villes méridionales de Gwangju, Busan, Daegu et Ulsan, ainsi que sur Jeju, tandis que le Central Disaster and Safety Countermeasures Headquarters a relevé son niveau d'alerte aux typhons au plus haut de son système à quatre niveaux, pour la première fois en cinq ans.

La ville de Busan et les régions voisines ont reçu des pluies tout au long du week-end, et d'autres sont prévues dans tout le pays pour lundi et mardi.

Aucune victime n'a été signalée, mais plus de 100 personnes ont été évacuées et certaines installations ont été endommagées par les inondations.

Les constructeurs de navires Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) et Samsung Heavy Industries ont déclaré qu'ils arrêteraient leurs activités tôt mardi.

Un porte-parole de LG Electronics a déclaré qu'il arrêterait les opérations mardi dans ses installations de production de Gumi qui fabriquent de grands téléviseurs OLED, tandis que le sidérurgiste POSCO arrête les opérations dans ses installations de production, y compris ses fours, mardi, selon l'agence de presse Yonhap.

SK Innovation, propriétaire du premier raffineur sud-coréen SK Energy, a déclaré avoir demandé aux navires de transport de ne pas fonctionner jusqu'au passage du typhon.

Korean Air Lines et Asiana Airlines ont annulé la plupart de leurs vols de lundi à destination de l'île de Jeju, selon leurs sites Web, tandis que les compagnies aériennes à bas prix comme Air Seoul et Jin Air ont annulé certains de leurs vols.