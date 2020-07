La Corée du Sud tombe en récession avec l'impact de la crise sanitaire

SEOUL, 23 juillet (Reuters) - L'économie sud-coréenne a connu au deuxième trimestre son pire déclin en plus de deux décennies et sa première récession formelle depuis 2003, alors que les restrictions imposées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ont nui à l'activité industrielle et pesé sur la demande étrangère.

D'après les données communiquées jeudi par la Banque de Corée, le produit intérieur brut (PIB) du pays s'est contracté sur la période avril-juin de 3,3% en rythme trimestriel, soit un plus bas depuis 1998. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un déclin moins important, de 2,3% en données saisonnières ajustées.

En rythme annuel, l'économie sud-coréenne s'est contractée au deuxième trimestre de 2,9%, alors que le consensus donnait un recul de 2,0%.

Les exportations, qui représentent près de 40% de l'économie, ont été le principal facteur de ce déclin, connaissant une chute de 16,6% en rythme trimestriel - un plus bas depuis 1963.

S'exprimant lors d'une réunion politique jeudi, le ministre des Finances a déclaré que l'économie sud-coréenne devrait rebondir à partir du troisième trimestre. "Il est possible que nous constations un rebond comme celui de la Chine au troisième trimestre alors que la pandémie ralentit et que l'activité à l'étranger a repris", a dit Hong Nam-ki.

Les analystes s'attendent à ce que l'économie du pays décline de 0,4% sur l'ensemble de l'année, ce qui serait la première contraction depuis 1998. (Cynthia Kim et Joori Roh; version française Jean Terzian)