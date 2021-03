La Corée du Sud va davantage financer la présence militaire des USA

par Andrea Shalal

WASHINGTON, 7 mars (Reuters) - La Corée du Sud va augmenter sa contribution au coût des forces américaines stationnées dans le pays dans le cadre d'un accord conclu avec les États-Unis, a annoncé dimanche le département d'État américain.

L'accord reflète l'engagement de l'administration Biden à "revigorer et moderniser nos alliances démocratiques autour du monde pour faire progresser notre sécurité et notre prospérité communes", a déclaré une porte-parole du département d'Etat.

D'une durée de six ans, il remplacera un précédent accord arrivé à échéance fin 2019.

Le projet inclut une "augmentation significative négociée des contributions de soutien du pays hôte", non précisée par le département d'Etat.

Alors qu'environ 28.500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud, la porte-parole a précisé que plus de 90% des contributions de Séoul au titre de l'accord précédent étaient retournés directement dans l'économie sud-coréenne.

Les négociations avaient été bloquées après que l'ancien président américain Donald Trump avait rejeté l'offre de Séoul de payer 13% de plus, pour un total d'environ 1 milliard de dollars par an, et exigé jusqu'à 5 milliards de dollars.

Séoul verse actuellement à Washington environ 920 millions de dollars par an. L'accord de principe doit encore être approuvé par la Corée du Sud.

Le président américain Joe Biden a promis de revitaliser les alliances américaines après quatre ans de tensions sous Donald Trump et de construire un front uni pour répondre aux défis posés par la Russie, la Chine et l'Iran.

La Corée du Sud a commencé à financer la présence des troupes américaines sur son territoire au début des années 1990, après avoir reconstruit son économie dévastée par la guerre.

Les deux pays ont signé un traité de défense mutuelle à la fin de la guerre de Corée 1950-1953, qui a servi de base au stationnement des forces américaines en Corée du Sud. (Version française Benjamin Mallet)