La Corée du Sud commencera dimanche à diffuser par haut-parleur des messages destinés à la Corée du Nord qui seront "insupportables" pour le régime de Kim Jong Un, a déclaré son Conseil national de sécurité, après que Pyongyang a recommencé à envoyer des ballons transportant des ordures à travers la frontière.

Le Conseil s'est réuni dimanche matin, après que des dizaines de ballons transportant des déchets ont été découverts à Séoul et dans les zones proches de la frontière plus tôt dans la journée et dans la nuit.

"Les mesures que nous allons prendre peuvent être insupportables pour le régime nord-coréen, mais elles enverront un message d'espoir et de lumière aux troupes du Nord et à son peuple", a déclaré le Conseil.

La Corée du Sud a prévenu qu'elle prendrait des mesures "insupportables" à l'encontre du Nord pour l'envoi des ballons-poubelles, mesures qui pourraient inclure la diffusion d'émissions de propagande à l'aide d'énormes haut-parleurs installés à la frontière et dirigés vers le Nord.

Pyongyang a commencé à envoyer des ballons transportant des déchets et du fumier à travers la frontière en mai et a déclaré que cette action était une mesure de représailles contre les tracts anti-Nord envoyés par des activistes sud-coréens dans le cadre d'une campagne de propagande.

Le 2 juin, la Corée du Sud a déclaré qu'elle cesserait temporairement d'envoyer des ballons parce que les 15 tonnes de déchets qu'elle envoyait étaient probablement suffisantes pour faire passer le message qu'elle était "désagréable". Elle s'est toutefois engagée à reprendre l'envoi de ballons si des tracts sont à nouveau envoyés depuis le Sud, en envoyant cent fois plus de ballons.

Un groupe d'activistes sud-coréens a défié l'avertissement et a depuis envoyé au Nord d'autres ballons contenant des tracts critiquant le dirigeant Kim Jong Un, ainsi que des clés USB contenant des vidéos de K-pop et des pièces de théâtre, et des billets de dollars américains.

La Corée du Nord a réagi avec beaucoup de colère à la campagne de distribution de tracts et aux diffusions par haut-parleur, tirant parfois des armes sur les ballons et les haut-parleurs dans le passé.

La Corée du Sud a mis fin à ces émissions en vertu d'un accord signé par les dirigeants des deux Corée en 2018, déclarant une nouvelle ère de paix et d'harmonie et promettant d'atténuer les tensions militaires afin d'éliminer les risques de déclenchement d'une nouvelle guerre.

Mais les tensions sont montées depuis lors, la Corée du Nord ayant poursuivi le développement de missiles balistiques et déclaré qu'elle considérait la Corée du Sud comme son "ennemi numéro un", dévoilant une gamme d'armes qui, selon elle, visaient le Sud.

Les émissions de la Corée du Sud sont diffusées par de multiples haut-parleurs empilés sur de grands supports et comprennent des nouvelles mondiales et des informations sur la société démocratique et capitaliste, ainsi qu'un mélange de musique populaire K-pop. Le son est censé se propager sur plus de 20 kilomètres à l'intérieur de la Corée du Nord.

L'armée sud-coréenne a déclaré que le Nord avait lancé environ 330 ballons équipés de déchets à partir de samedi et qu'environ 80 d'entre eux étaient tombés en Corée du Sud.