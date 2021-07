La Corée du Sud va durcir les règles de collecte des crypto-monnaies auprès des fraudeurs.

La Corée du Sud va chercher à renforcer la répression de l'évasion fiscale des investisseurs en crypto-monnaies et des personnes à hauts revenus, car elle cherche à obtenir de nouvelles recettes pour couvrir les coûts croissants de la protection sociale, a déclaré lundi son ministère des Finances. Le gouvernement propose de réviser les codes fiscaux afin que les autorités fiscales puissent saisir les crypto actifs détenus par les fraudeurs fiscaux, même si leurs crypto-monnaies sont stockées dans des portefeuilles numériques, à partir de l'année prochaine.

La réglementation actuelle fait qu'il est difficile pour les autorités de confisquer les actifs virtuels détenus dans des portefeuilles numériques, bien que ceux qui sont accessibles par le biais d'échanges puissent être saisis pour payer les impôts en retard.

La poursuite des fraudeurs fiscaux s'inscrit dans le cadre de l'enquête plus large menée par la Corée du Sud pour renforcer la surveillance des marchés de crypto-monnaies afin d'éradiquer le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers utilisant des crypto-monnaies, alors que le président Moon Jae-in cherche à élargir l'assiette fiscale pour financer l'augmentation des dépenses sociales.

Le gouvernement a augmenté les impôts des gros revenus et des conglomérats pour s'assurer que les citoyens riches partagent le fardeau des coûts croissants d'une population vieillissante, alors que la Corée du Sud est devenue la société vieillissant le plus rapidement au monde avec le taux de natalité le plus bas de tous les pays en 2020.

La proposition de lundi est l'un des piliers de l'examen annuel du système fiscal par le gouvernement, qui cherche à réviser un total de 16 codes fiscaux.

Selon le ministère, ces révisions entraîneront une baisse des recettes fiscales d'au moins 1 500 milliards de wons (1,30 milliard de dollars) d'ici 2026, car les allégements fiscaux accordés à la recherche et au développement dans les secteurs des semi-conducteurs, des batteries et des vaccins font plus que compenser les recettes supplémentaires attendues des personnes à hauts revenus.

"Bien que ces 1 500 milliards ne puissent pas être décrits comme neutres sur le plan fiscal, il ne s'agit pas d'un montant si important et c'est quelque chose de nécessaire alors que nous révisons les codes fiscaux", a déclaré le ministre des finances Hong Nam-ki lors d'une conférence de presse.

Le gouvernement a également proposé d'étendre les incitations fiscales aux entreprises qui embauchent en dehors de la capitale Séoul, et a proposé de réduire l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui délocalisent leurs capacités de production.

Le ministère soumettra la révision fiscale au Parlement d'ici le 3 septembre, car la proposition doit être approuvée par les législateurs pour être applicable, selon le communiqué. (1 $ = 1 151,4300 wons) (Reportage de Cynthia Kim ; Édition de Sam Holmes)