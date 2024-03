Le ministre sud-coréen de la santé a déclaré lundi que les autorités allaient commencer à inspecter les hôpitaux afin d'engager des poursuites judiciaires contre les médecins stagiaires qui ont ignoré un ultimatum pour mettre fin à un débrayage contre les plans du gouvernement visant à augmenter les admissions dans les écoles de médecine.

Quelque 9 000 médecins résidents et internes, soit environ 70 % de l'effectif total du pays, ont débrayé depuis le 20 février, ce qui a entraîné l'annulation de certaines opérations chirurgicales et de certains traitements et a mis à rude épreuve les services d'urgence.

Le gouvernement avait prévenu les médecins stagiaires protestataires qu'ils risquaient des sanctions administratives et juridiques, notamment la suspension de leur licence médicale et des amendes ou une peine de prison s'ils ne reprenaient pas le travail à la fin du mois dernier.

"À partir d'aujourd'hui, nous prévoyons de procéder à des inspections sur place pour confirmer les médecins stagiaires qui ne sont pas revenus, et de prendre des mesures conformément à la loi et aux principes sans exception", a déclaré le ministre de la santé, Cho Kyoo-hong, lors d'une conférence de presse télévisée.

"Veuillez garder à l'esprit que les médecins qui ne sont pas revenus peuvent rencontrer de graves problèmes dans leur carrière personnelle.

En ce qui concerne les médecins protestataires qui sont retournés sur le terrain, M. Choo a déclaré que le gouvernement tiendrait compte des circonstances atténuantes lorsqu'il envisagerait de prendre des mesures à leur encontre.

Plus tard, le vice-ministre de la santé, Park Min-soo, a déclaré lors d'une réunion d'information que le gouvernement prendrait des mesures pour suspendre les licences médicales de quelque 7 000 médecins stagiaires qui avaient quitté leur emploi.

Jusqu'à présent, il n'y a guère eu de signes de recul de la part des deux parties. Des milliers de médecins sud-coréens ont participé dimanche à un grand rassemblement organisé par l'Association médicale coréenne (KMA), qui représente les praticiens privés, défiant ainsi les appels officiels à la reprise du travail par les médecins stagiaires.

L'Association médicale mondiale, un groupe représentant les médecins, a déclaré dans un communiqué dimanche qu'elle "condamnait fermement les actions du gouvernement coréen qui tente d'étouffer les voix des dirigeants élus au sein de l'Association médicale coréenne", ajoutant qu'elle affirmait le droit des médecins à l'action collective, y compris à la grève.

Les jeunes médecins qui protestent affirment que le gouvernement devrait d'abord s'occuper des salaires et des conditions de travail avant d'essayer d'augmenter le nombre de médecins.

Le gouvernement affirme que le plan visant à augmenter de 2 000 le nombre d'étudiants admis dans les écoles de médecine à partir de l'année universitaire 2025 est nécessaire dans une société qui vieillit rapidement et dont le ratio médecins/patients est l'un des plus faibles des économies développées, avec 2,6 médecins pour 1 000 habitants.

Le projet d'augmenter les admissions dans les écoles de médecine est populaire auprès du public, 76 % des personnes interrogées y étant favorables, quelle que soit leur affiliation politique, selon un récent sondage Gallup Korea.

Certains critiques accusent toutefois le gouvernement du président Yoon Suk Yeol de ne pas avoir suffisamment consulté et d'avoir cherché à se battre sur cette question avant les élections législatives d'avril.