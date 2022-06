La Corée du Sud veut renforcer sa capacité de défense pour contrer la menace nord-coréenne

SINGAPOUR, 12 juin (Reuters) - Le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, a déclaré dimanche que son pays allait renforcer considérablement ses capacités de défense et travailler en étroite collaboration avec les Etats-Unis pour contrer la menace que représente la Corée du Nord.

S'exprimant lors du dialogue de Shangri-La, une conférence internationale sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique qui se tient à Singapour, Lee Jong-sup a déclaré que la situation dans la péninsule coréenne constituait une menace mondiale et il a exhorté la Corée du Nord à mettre immédiatement fin à ses programmes d'armes nucléaires et de missiles. (Reportage Joe Brock; version française Camille Raynaud)