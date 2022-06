La Corée du Sud veut renforcer sa capacité de défense pour contrer la menace nord-coréenne

SINGAPOUR (Reuters) - Le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, a déclaré dimanche que son pays allait renforcer considérablement ses capacités de défense et travailler en étroite collaboration avec les Etats-Unis et le Japon pour contrer la menace que représente la Corée du Nord.

S'exprimant lors du dialogue de Shangri-La, une conférence internationale sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique qui se tient à Singapour, Lee Jong-sup a déclaré que la situation dans la péninsule coréenne constituait une menace mondiale et il a exhorté la Corée du Nord à mettre immédiatement fin à ses programmes d'armes nucléaires et de missiles.

"Notre gouvernement renforcera ses capacités (de défense) et améliorera considérablement ses capacités de réponse", a indiqué Lee Jong-sup.

"Nous cherchons également à renforcer la coopération trilatérale en matière de sécurité entre la République de Corée, les Etats-Unis et le Japon pour répondre aux menaces posées par la Corée du Nord", a-t-il ajouté.

La Corée du Nord a procédé à au moins 18 tests de missiles cette année, soulignant l'évolution de ses programmes nucléaire et d'armement.

(Reportage Joe Brock; version française Camille Raynaud)