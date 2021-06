La Corporation People étend sa présence en Colombie-Britannique grâce à l'acquisition de Burton Financial

WINNIPEG, Manitoba, 21 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (la « société »), un important fournisseur national indépendant de solutions en matière d’avantages sociaux, de régimes de retraite et de ressources humaines, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait récemment fait l’acquisition de Burton Financial Services Ltd. (« Burton »). Fondée en 2008 et basée à Surrey, en Colombie-Britannique, Burton est spécialisée dans la prestation de services-conseils en matière d’avantages sociaux, de régimes de retraite et d’assurance individuelle destinés aux entreprises et aux particuliers dans toute la province de la Colombie-Britannique. Les dirigeants de Burton, Sean et Darla Trimble, continueront de diriger l’exploitation de l’entreprise en tant que partie intégrante de La Corporation People, et son équipe d’employés talentueux continuera de fournir un service et des solutions exceptionnels à ses clients.



« L’ajout de Burton à La Corporation People revêt une importance stratégique pour notre croissance en Colombie-Britannique, car il nous permet de renforcer notre présence croissante dans la province, en particulier dans la région du Lower Mainland », a déclaré M. Laurie Goldberg, chef de la direction de La Corporation People. M. Goldberg a poursuivi : « Nous sommes heureux que Burton se joigne à La Corporation People, étant donné sa solide réputation et son approche similaire visant à offrir une valeur supérieure aux clients. Nous sommes ravis d’accueillir Sean, Darla et toute l’équipe de Burton au sein de La Corporation People. »

« Lorsque nous avons examiné les perspectives d’avenir de notre entreprise, il était important pour nous de nous associer à une société qui partageait nos convictions fondamentales, à savoir offrir de la valeur aux entreprises, aux familles et aux particuliers canadiens grâce à des conseils solides et à un service exceptionnel, ont commenté Sean et Darla Trimble. Ils ont ajouté : L’engagement de La Corporation People d’investir continuellement dans de nouveaux produits, de nouvelles solutions et de nouvelles technologies nous donne accès à de multiples ressources qui amélioreront la valeur totale que nous pouvons offrir à nos clients. Nous sommes très heureux de nous joindre à La Corporation People. »

À propos de La Corporation People

Fournisseur national indépendant de premier plan, La Corporation People offre des régimes collectifs d’assurance et de retraite et des solutions de gestion des ressources humaines. Ayant plus de 1 350 employés talentueux répartis dans 40 bureaux au Canada, nous servons des organisations d’un océan à l’autre, grâce à des plateformes et des solutions numériques exclusives. Nos experts et nos spécialistes offrent de précieux conseils tout en sélectionnant parmi un large éventail les services novateurs les mieux adaptés aux besoins précis des clients. Quel que soit votre secteur d’activité ou la taille de votre organisation, le savoir-faire et l’expérience de La Corporation People seront profitables tant pour votre personnel que pour votre entreprise.

Pour obtenir des précisions, visitez www.lacorporationpeople.com.

CONTACT:

Media: Laurie Goldberg

Phone: 204-940-3929

Laurie.Goldberg@peoplecorporation.com

M&A: Paul Asmundson

Phone: 204-940-3908

Paul.Asmundson@peoplecorporation.com