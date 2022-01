Ministère des Transports, Côte d'Ivoire / Mot-clé(s) : Autres

La Côte d'Ivoire lance les premiers véhicules made in Côte d'Ivoire, le « Daily Ivoire », et devient ainsi, le premier pays du continent africain à posséder une chaine d'assemblage de type minibus

Abidjan, le 10 janvier 2022, dans le cadre de la modernisation des syste?mes de transport routier et tenant compte de sa volonte? de diversification de l'e?conomie nationale par l'industrialisation, le Gouvernement a conclu plusieurs accords dans le secteur de l'industrie automobile, et notamment avec la société IVECO. Cette dernie?re s'est engage?e a? accompagner la reprise des activite?s de SOTRA industries, en re?alisant une unite? d'assemblage de ve?hicules utilitaires de type minibus, assurant principalement le transport de personnes en Co?te d'Ivoire (transport urbain commune?ment appele? « Gbaka » et interurbain dit « Massa ») et en Afrique en ge?ne?ral.

Le processus d'installation de l'unite? d'assemblage a e?te? lance? en 2018 et marque marque la volonte? du Pre?sident de la Re?publique, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA de faire de l'industrialisation le pilier majeur de la transformation structurelle de l'e?conomie ivoirienne.

La chaine d'assemblage est totalement ope?rationnelle et permet la création immédiate de 500 nouveaux emplois occupés par des travailleurs nationaux. Le personnel, cadres inge?nieurs et ouvriers, a donc e?te? forme? malgre? les restrictions de de?placements internationaux du fait de la COVID-19. Elle a aujourd'hui, une capacite? de de?part de production de 1000 minibus par an de 26 places, configurables en ambulances, camionnettes frigorifiques, utilitaires de transport de mate?riels et de marchandises diverses. C'est une Chai?ne de montage inte?gral donnant lieu a? l'autorisation de porter la mention « Made in Co?te d'Ivoire » sur les ve?hicules sortis de l'unite? d'assemblage. Ces ve?hicules seront commercialise?s en Afrique de l'ouest et du centre dans un premier temps et dans toute l'Afrique ulte?rieurement, grâce au réseau de distribution de la société IVECO.

« La re?alisation, de ce projet, met en avant les efforts de modernisation du secteur des transports entrepris par le Pre?sident de la Re?publique Alassane Ouattara. Ce projet de?montre que la Co?te d'Ivoire est de retour. Il montre notre engagement a? faire en sorte que le secteur des transports assure une sécurité et un confort à tous les usagés et soit un secteur propre, moderne, et porteur d'emplois innovants pour les jeunes », a déclaré le Ministre des Transports, Amadou Koné.

Le lancement et la pre?sentation de cette chai?ne d'assemblage et du ve?hicule produit, ouvrent une e?re nouvelle dans l'industrie automobile en Côte d'Ivoire, mais aussi pour les usagers des transports en commun.

Le pays qui a enregistré, grâce aux réformes hardies entreprises par le gouvernement depuis 2017 dans le secteur des transports, une croissance historique de 57% de vente de véhicules neufs en 2021, se prépare à accueillir d'autres constructeurs.

