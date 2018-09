La Cour de cassation égyptienne confirme 20 condamnations à mort

LE CAIRE, 24 septembre (Reuters) - La Cour de cassation égyptienne a confirmé lundi 20 condamnations à mort prononcées pour l'attaque d'un poste de police en 2013, rapporte l'agence de presse officielle Mena.

La plus haute juridiction, dont les décisions sont définitives et sans appel, a également confirmé les peines de réclusion à perpétuité prononcées à l'encontre de 80 accusés et celles de 15 ans infligées à 34 autres.

Un poste de police de Kerdassa, près du Caire, a été attaqué en août 2013, après la mort de plusieurs centaines de personnes dans la dispersion d'un sit-in organisé pour protester contre le renversement, au cours du mois précédent, du président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans.

Soixante-quinze personnes, dont plusieurs dirigeants islamistes, ont été condamnés à la peine capitale au début du mois pour avoir participé à ce rassemblement. (Haithem Ahmed, Jean-Philippe Lefief pour le service français)