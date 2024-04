10 avril (Reuters) - La Cour de justice de l'Union européenne a annulé mercredi l'inscription de Petr Aven et Mikhaïl Fridman, deux milliardaires russes sanctionnés dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine, sur la liste des sanctions de l'Union européenne.

"Le Tribunal considère qu'aucun des motifs figurant dans les actes initiaux n'est suffisamment étayé et que l'inscription de MM. Aven et Fridman sur les listes litigieuses n'était donc pas justifiée", précise un communiqué publié par l'instance judiciaire.

Selon le Conseil de l'Union européenne, les deux milliardaires russes "ont apporté un soutien matériel ou financier aux décideurs russes et soutenu des actions et politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine". (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)