KARLSRUHE (dpa-AFX) - La Cour fédérale de justice (BGH) a donné raison aux bailleurs dans le cadre d'un litige portant sur le décompte des demandes d'indemnisation via la garantie de loyer. Le Sénat de Karlsruhe a rendu un arrêt qui autorise les bailleurs à déduire de la caution de leurs locataires les créances prescrites pour les dommages causés à l'objet loué, même s'ils n'ont pas exercé leur droit de substitution dans le délai de prescription de six mois. Ce pouvoir permet aux bailleurs de réclamer des dommages et intérêts en espèces plutôt qu'une remise en état de la chose endommagée en cas de dégradation de leur logement.

En principe, les bailleurs disposent de six mois après la restitution d'un logement pour réclamer à leurs anciens locataires des dommages et intérêts pour une dégradation. Il existe toutefois une exception : si la demande aurait théoriquement pu être compensée avant la fin des six mois, la compensation est encore possible par la suite. La condition pour cela est qu'il s'agisse de deux créances de même nature. La question de savoir si c'était le cas dans l'affaire soumise à la BGH était au cœur de l'audience.

Dans le cas concret, une locataire avait porté plainte parce que son propriétaire ne lui avait pas remboursé la caution de loyer d'environ 780 euros après son départ. Il justifiait cette décision par le fait qu'il compensait la caution par des demandes d'indemnisation pour des dommages causés à l'appartement. Mais comme la locataire estimait que les droits étaient déjà prescrits, elle a demandé le remboursement de la caution - et a obtenu gain de cause devant les juridictions inférieures. Le pourvoi en cassation du bailleur défendeur a maintenant abouti. La Cour fédérale de justice (BGH) a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Nuremberg-Fürth et a renvoyé l'affaire au tribunal pour un nouveau procès./jml/DP/tih