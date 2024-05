Une cour d'appel fédérale a rejeté vendredi une action en justice intentée par quatre États dirigés par des républicains qui cherchaient à bloquer une règle de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis exigeant que les fonds d'investissement classent et divulguent leurs votes par procuration sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Un panel de trois juges de la 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a conclu que le Texas, la Louisiane, l'Utah et la Virginie-Occidentale n'avaient pas qualité pour contester la règle, car ils n'avaient pas démontré en quoi les États, ou leurs citoyens, seraient directement lésés par cette règle.

Le jury était composé de deux juges nommés par des présidents républicains et d'un juge nommé par des démocrates. Les procureurs généraux des États n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, tandis qu'un porte-parole de la SEC a déclaré que l'agence était satisfaite de la décision.

En 2022, la SEC a adopté une règle qui doit entrer en vigueur en juillet et qui élargit la quantité et le type d'informations que les fonds d'investissement doivent divulguer publiquement au sujet de leurs votes par procuration.

Les fonds devront rendre compte de leurs votes dans 14 catégories, dont quatre sont axées sur l'ESG, à savoir le changement climatique, les droits de l'homme et les questions de diversité.

L'agence a déclaré que cette règle donnerait aux investisseurs davantage d'informations sur la manière dont les fonds, qui détiennent environ 32 % de la capitalisation boursière de toutes les actions émises aux États-Unis, exercent leur pouvoir de vote lors des scrutins d'actionnaires.

Les États ont intenté une action en justice au début de l'année 2023, arguant que la règle constitue une tentative de la SEC de faire pression sur les conseillers en investissement et les sociétés cotées en bourse pour qu'ils favorisent les politiques sociales et environnementales privilégiées par l'agence.

Selon eux, la règle soumettrait les conseillers en investissement à des coûts de mise en conformité supplémentaires, qui seraient ensuite répercutés sur les investisseurs de fonds, y compris les États.

Le panel du 5e circuit a qualifié ces préjudices de spéculatifs et a déclaré que les États n'avaient pas démontré que toute augmentation des coûts serait effectivement répercutée. Elle a également déclaré que les États n'avaient pas démontré que la règle porterait directement atteinte aux secteurs qu'ils ont intérêt à protéger, comme le pétrole et le gaz au Texas.

La Cour a donné aux États la possibilité de déposer un nouveau recours.

Le juge James Ho, nommé par l'ancien président républicain Donald Trump, s'est rallié à la décision de la majorité, mais a déclaré que "les ambiguïtés et les différends anticipés" concernant la catégorisation correcte de certains votes "pourraient étayer une théorie valable de préjudice économique".