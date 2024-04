Une cour d'appel américaine a relancé une action en justice accusant Whole Foods d'avoir illégalement licencié une employée qui avait refusé d'enlever son masque "Black Lives Matter" et s'était plainte du racisme au sein de la chaîne d'épicerie haut de gamme.

Dans une décision de 3-0 publiée mercredi, la première cour d'appel du circuit américain a déclaré que le licenciement de Savannah Kinzer, une critique franche qui travaillait dans un magasin de Cambridge, dans le Massachusetts, "s'est sans doute écarté" de la procédure disciplinaire de Whole Foods.

Le tribunal de Boston a également confirmé le rejet de plaintes similaires déposées par deux autres travailleurs, Haley Evans et Christopher Michno, estimant qu'il n'était pas prouvé que la discipline appliquée par Whole Foods à leur égard était inhabituelle. Whole Foods appartient à Amazon.com.

Ni Whole Foods ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un avocat des plaignants n'a pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

Cette action en justice est l'une des nombreuses actions intentées à la suite des manifestations qui ont suivi l'assassinat, en mai 2020, de George Floyd par un policier de Minneapolis.

Il s'agissait au départ d'une proposition de recours collectif concernant un code vestimentaire de Whole Foods qui interdisait aux travailleurs de porter des vêtements " Black Lives Matter ".

Whole Foods a longtemps soutenu que son code vestimentaire, qui couvrait également les slogans, logos et publicités visibles, visait à favoriser un environnement d'achat accueillant, sûr et inclusif. La cour d'appel a rejeté les recours collectifs en 2022.

Mme Kinzer a déclaré avoir été licenciée en représailles d'un "comportement protégé", notamment pour avoir manifesté devant son magasin, refusé de porter un masque, parlé à la presse et déposé une plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (Equal Employment Opportunity Commission).

Whole Foods a déclaré que le manque d'assiduité de Mme Kinzer, y compris les "points d'assiduité" pour le port d'un masque, justifiait son licenciement.

Le juge de circuit Kermit Lipez a toutefois déclaré qu'il n'était pas clair si Whole Foods avait imposé un point d'assiduité final et décisif à Mme Kinzer dans le cadre de l'application normale de sa politique en matière de temps et d'assiduité ou en raison de son comportement protégé.

"Il appartient à un jury de trancher ce type de litige", a-t-il écrit.

La cour d'appel a renvoyé l'affaire Kinzer devant le juge du district de Boston, Allison Burroughs, qui a rejeté toutes les demandes des plaignants en janvier 2023.

Whole Foods employait M. Evans à Marlton, dans le New Jersey, et M. Michno à Berkeley, en Californie.

L'affaire est la suivante : Kinzer et al v Whole Foods Market Inc, 1st U.S. Circuit Court of Appeals, Nos. 22-1064, 23-1100.