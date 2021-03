La Cour suprême brésilienne annule les condamnations de Lula

BRASILIA, 8 mars (Reuters) - Un juge de la Cour suprême brésilienne a annulé lundi les condamnations au pénal de l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, une décision qui pourrait permettre à l'ancien chef d'Etat, populaire dans son pays, à participer à l'élection présidentielle l'an prochain.

Dans une décision inattendue, un juge a indiqué qu'un tribunal de la ville de Curitiba, dans le sud du Brésil, n'avait pas la compétence pour juger l'ancien président Lula pour corruption et qu'il devait être rejugé par les tribunaux fédéraux de la capitale Brasilia.

Ce jugement, qui sera examiné par la Cour suprême dans son ensemble, rétablit les droits politiques de Lula, ce qui pourrait l'inciter à se lancer dans la course pour la présidence de 2022 à laquelle l'actuel président de droite Jair Bolsonaro devrait participer.

Le procureur général du Brésil a fait savoir qu'il allait faire appel de la décision.

Lula été président du Brésil entre 2003 et 2011 avant d'être condamné en 2018 pour corruption et relâché à la fin 2019. (Ricardo Brito; version française Jean-Stéphane Brosse et Matthieu Protard)