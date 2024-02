Le procureur général de Floride a demandé mercredi à la plus haute juridiction de l'État d'empêcher les électeurs de décider d'amender la constitution de l'État pour protéger l'avortement, arguant que la mesure était trompeuse et peu claire.

Nathan Forrester, avocat du procureur général républicain Ashley Moody, a déclaré aux sept juges de la Cour suprême de Floride que l'amendement était un "test de Rorschach". Il a déclaré qu'il éliminerait effectivement l'autorité de l'État en matière de réglementation de l'avortement, mais que certains électeurs pourraient ne pas se rendre compte de sa portée.

L'amendement proposé, qui a recueilli le mois dernier suffisamment de signatures pour être inscrit sur le bulletin de vote en novembre, interdirait les lois qui "interdisent, pénalisent, retardent ou restreignent l'avortement avant la viabilité ou lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé de la patiente, comme déterminé par le prestataire de soins de santé de la patiente". En Floride, l'avortement est actuellement illégal après 15 semaines.

Courtney Brewer, qui représente Floridians Protecting Freedom, le groupe parrainant la mesure, a déclaré que le libellé de l'amendement et le résumé qui l'accompagne étaient clairs.

"Un électeur raisonnable dispose de toutes les informations dont il a besoin dans ce cas", a-t-elle déclaré.

Les juges, qui ont tous été nommés par des gouverneurs républicains, semblent partagés sur la question. Plusieurs d'entre eux se sont montrés sceptiques quant à l'argument de l'État selon lequel l'amendement n'était pas clair quant à sa portée.

"Notre tâche consiste à déterminer s'il s'agit d'un loup déguisé en agneau", a déclaré le juge John Couriel. "C'est tout ce que nous avons à faire.

Le président de la Cour suprême, Carlos Muniz, a ensuite qualifié l'amendement de "loup qui vient comme un loup". Il a déclaré que les habitants de la Floride "ne sont pas stupides" et qu'ils peuvent décider s'ils le trouvent trop large.

Toutefois, M. Muniz a indiqué que l'amendement pouvait poser un autre problème, car la constitution existante de l'État pourrait être interprétée comme accordant des droits aux fœtus. Si l'amendement modifie ces droits, il devra en informer les électeurs.

L'État n'a pas soulevé cet argument, mais M. Forrester a déclaré qu'il était "potentiel" lorsque M. Muniz l'a interrogé à ce sujet.

Les mesures en faveur du droit à l'avortement se sont imposées partout où elles ont été soumises aux électeurs, même dans les États conservateurs, depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé son arrêt historique Roe v. Wade de 1972, qui protégeait le droit à l'avortement dans tout le pays.

Toutefois, en Floride, les amendements constitutionnels doivent être adoptés avec au moins 60 % des voix, ce qui est plus qu'aucune mesure relative à l'avortement n'a jamais obtenu à l'échelle de l'État.

Lors des élections locales de novembre dernier, les électeurs ont approuvé un amendement constitutionnel consacrant le droit à l'avortement dans l'Ohio, un État qui a voté pour le républicain Donald Trump avec une marge de 8 points de pourcentage lors des élections de 2020. La Floride est l'un des États où les défenseurs du droit à l'avortement ont depuis cherché à faire inscrire cette question sur les bulletins de vote.

Le tribunal de Floride examine actuellement la possibilité de maintenir l'interdiction actuelle de l'avortement à 15 semaines et de laisser entrer en vigueur une interdiction plus stricte à six semaines.