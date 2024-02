La plus haute juridiction de Malaisie a déclaré vendredi que plus d'une douzaine de lois islamiques promulguées par l'État de Kelantan, dans le nord-est du pays, étaient inconstitutionnelles, une décision qui pourrait avoir une incidence sur la légalité de la charia dans d'autres régions de ce pays à majorité musulmane.

La Malaisie dispose d'un système juridique à double voie, dans lequel les lois pénales et familiales islamiques applicables aux musulmans coexistent avec les lois civiles. Les lois islamiques sont adoptées par les assemblées législatives des États, tandis que les lois civiles sont votées par le parlement malaisien.

Vendredi, la Cour fédérale, dans une décision prise à 8 voix contre 1 par les neuf membres de la Cour, a déclaré "nulles et non avenues" 16 lois du code pénal islamique de Kelantan, dont des dispositions criminalisant la sodomie, le harcèlement sexuel, la profanation de lieux de culte et les relations sexuelles avec un cadavre.

Le juge en chef Tengku Maimun Tuan Mat, qui a rendu l'arrêt majoritaire, a déclaré que l'État n'avait pas le pouvoir de promulguer ces lois, car l'objet des dispositions légales relevait des pouvoirs législatifs du parlement.

"Nous faisons donc droit à la demande de déclaration de nullité et d'invalidité de ces lois", a-t-elle déclaré.

Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin, dont la coalition comprend le parti islamiste dur PAS, a déclaré jeudi dans un communiqué que cette affaire pourrait avoir un impact négatif sur le système juridique de la charia du pays et a appelé le gouvernement à modifier la constitution afin de renforcer les lois islamiques et le système judiciaire.