La Cour suprême de l'Ohio maintient l'interdiction de l'avortement à six semaines.

La plus haute juridiction de l'État a rejeté une demande d'urgence de Planned Parenthood et d'autres fournisseurs d'avortement visant à empêcher l'Ohio d'appliquer la loi de 2019 après que la Cour suprême des États-Unis a mis fin au droit constitutionnel fédéral à l'avortement.

La décision a été prise au milieu d'une vague de litiges par les groupes de défense du droit à l'avortement qui cherchent à préserver la capacité des femmes à mettre fin à leur grossesse, après la décision historique de la Cour suprême des États-Unis à majorité conservatrice.

Cette décision a donné aux États le pouvoir de refuser, de limiter ou d'autoriser les avortements. En Ohio, la loi désormais en vigueur a abaissé la limite d'âge gestationnel de 22 semaines, selon les cliniques.

Depuis la semaine dernière, les groupes de défense du droit à l'avortement ont contesté les lois de 11 États, des juges de Floride, de Louisiane, du Kentucky, du Texas et de l'Utah empêchant l'application des restrictions ou des interdictions. Un juge du Mississippi entendra mardi une contestation d'une interdiction.

La loi de l'Ohio, S.B. 23, interdit l'avortement après la première détection de l'activité cardiaque du fœtus, ce qui se produit environ six semaines après le début de la grossesse, un moment où de nombreuses femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes, selon les avocats des cliniques.

La mesure, dont le gouverneur républicain Mike DeWine a signé la loi, était auparavant bloquée par les tribunaux fédéraux. Mais quelques heures après la décision de la Cour suprême, un juge fédéral a dissous l'injonction empêchant son application.

"Nous sommes profondément troublés par la décision de la Cour suprême de l'Ohio de permettre à l'interdiction draconienne des six semaines de rester en vigueur pendant qu'elle examine le bien-fondé de notre affaire", ont déclaré les prestataires d'avortement et l'American Civil Liberties Union (ACLU), qui les représentait, dans une déclaration commune.

Le procureur général républicain Dave Yost avait soutenu que la constitution de l'Ohio ne reconnaissait pas le droit à l'avortement. Dans une déclaration, il a déclaré que les plaignants devraient "poursuivre leurs objectifs politiques par le biais du processus politique, et non des tribunaux".

Vendredi également, Planned Parenthood et d'autres prestataires de services d'avortement ont intenté un nouveau procès devant la Cour suprême de l'Oklahoma pour contester deux interdictions d'avortement dans l'État, l'une datant de 1910 et l'autre adoptée plus tôt cette année.

Le procureur général de l'Oklahoma, John O'Connor, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Mardi, la Cour suprême de l'Oklahoma, par une décision de 8 contre 1, a autorisé l'entrée en vigueur d'une autre interdiction de l'avortement dans l'État.