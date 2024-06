La Cour suprême des États-Unis s'est prononcée jeudi en faveur d'une contestation de l'application par la Securities and Exchange Commission (SEC) des lois sur la protection des investisseurs dans certaines procédures, infligeant un revers à l'agence dans le cadre de l'examen minutieux par les juges du pouvoir réglementaire fédéral.

L'arrêt (6-3), qui constitue un revers pour l'administration du président Joe Biden, a confirmé la décision d'une juridiction inférieure donnant raison à George Jarkesy, un gestionnaire de fonds spéculatifs basé au Texas, qui contestait la légalité des mesures prises par la SEC à son encontre après que l'agence eut établi qu'il avait commis des fraudes en matière de valeurs mobilières.

L'affaire concerne George Jarkesy, un gestionnaire de fonds spéculatifs basé au Texas, que la SEC a condamné à une amende et exclu du secteur après avoir établi qu'il avait commis une fraude en matière de valeurs mobilières. Il a réagi en intentant une action en justice pour contester la légalité du système de la SEC.

M. Jarkesy a été soutenu dans cette affaire par de nombreux groupes conservateurs et d'entreprises, qui se plaignent depuis longtemps de la portée réglementaire de l'"État administratif" fédéral dans des domaines tels que l'énergie, l'environnement, la politique climatique, la sécurité sur le lieu de travail et la réglementation financière.

L'administration de M. Biden avait fait appel d'une décision prise en 2022 contre la SEC par la 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans.

Ces dernières années, la SEC a fait face à une série d'attaques juridiques, alors même que les conservateurs de la Cour suprême se montrent sceptiques à l'égard d'un pouvoir réglementaire fédéral expansif. En 2018, la Cour a critiqué la manière dont la SEC sélectionnait ses juges internes. Dans des arrêts rendus en 2023 dans des affaires impliquant la SEC et la Federal Trade Commission, la Cour a facilité la tâche des personnes visées par les actions de l'agence pour monter des recours devant les tribunaux fédéraux. Ces dernières années, la Cour a limité le pouvoir d'autres agences, notamment l'Agence pour la protection de l'environnement.

Les détracteurs de la SEC ont déclaré que l'agence bénéficiait d'un avantage déloyal en plaidant les affaires devant ses propres juges plutôt que devant un jury dans un tribunal fédéral. La SEC, qui veille à l'application de diverses lois américaines protégeant les investisseurs, a engagé 270 nouvelles procédures internes au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé le 30 septembre, contre 231 devant les tribunaux fédéraux.

Toutefois, depuis l'arrêt de la Cour suprême de 2018, la plupart des procédures administratives de la SEC sont désormais traitées par la commission elle-même, et très peu d'entre elles - deux seulement en mars - se déroulent devant un juge administratif.

En 2011, la SEC a commencé à enquêter sur Jarkesy, qui a fondé deux fonds spéculatifs avec sa société de conseil en investissement basée à Houston, Patriot28 LLC. Les fonds comptaient environ 120 investisseurs et géraient des actifs d'une valeur approximative de 24 millions de dollars.

Un juge administratif de la SEC a conclu que M. Jarkesy et son entreprise avaient enfreint la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et d'autres lois américaines, notamment en présentant de manière inexacte l'identité du vérificateur des fonds et la valeur des avoirs. La SEC leur a ensuite ordonné de payer une amende civile de 300 000 dollars et à Patriot28 de restituer près de 685 000 dollars de gains mal acquis.

La 5e Cour a rejeté la décision de la SEC. Outre sa conclusion sur le droit à un procès devant jury, la cinquième cour a estimé que le Congrès avait donné à la SEC trop de pouvoir pour choisir de porter les affaires en interne et que les protections de l'emploi de ses juges administratifs les rendaient trop difficiles à révoquer, ce qui empiétait sur les pouvoirs présidentiels en vertu de la Constitution.

En novembre, lors des plaidoiries, les juges conservateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les procédures administratives de la SEC sont menées sans jury pour certains chefs d'accusation, tels que la fraude, alors que des affaires similaires de fraude devant un tribunal fédéral en auraient un.

Les juges libéraux ont déclaré que les précédents de la Cour suprême autorisaient le Congrès à confier l'application de la réglementation à des tribunaux administratifs sans jury, et que le Congrès avait donné plus de pouvoirs à la SEC après la Grande Dépression des années 1930 et les crises financières ultérieures afin de lutter contre les fraudes des investisseurs.

Ces dernières années, la Cour suprême a limité le pouvoir des agences fédérales dans des arrêts importants. Au cours de son mandat actuel, elle se prononce sur de nombreuses affaires relatives à l'autorité des agences. Le 16 mai, les juges ont confirmé le mécanisme de financement du Bureau de la protection financière des consommateurs (Consumer Financial Protection Bureau) dans le cadre d'une action intentée par le secteur des prêts sur salaire.

La Cour devrait se prononcer dans les prochains jours sur d'autres affaires concernant l'Agence de protection de l'environnement et le Service national de la pêche maritime. (Reportage d'Andrew Chung ; Rédaction de Will Dunham)