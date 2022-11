La Cour suprême des États-Unis défend Alito suite à l'annonce d'une deuxième fuite

"Rien ne permet de penser que les actions du juge Alito ont violé les normes éthiques", a écrit le conseiller juridique Ethan Torrey dans une lettre adressée au sénateur Sheldon Whitehouse et au représentant Hank Johnson.

En cause, un article du New York Times du 19 novembre citant le pasteur chrétien Rob Schenck qui a déclaré avoir été informé de la décision de 2014 plusieurs semaines avant son annonce publique après que deux de ses alliés conservateurs aient dîné au domicile d'Alito et de son épouse. La Cour n'a pas encore divulgué ses conclusions dans le cadre d'une enquête annoncée par le juge en chef John Roberts sur la fuite, en mai, d'un projet de décision annulant la décision historique Roe v. Wade de 1973 qui avait légalisé l'avortement dans tout le pays.

Torrey, dont le rôle est de soutenir les neuf juges sur les questions liées aux affaires et de fournir des services juridiques à la cour en tant qu'institution, a écrit dans sa lettre qu'Alito a déjà déclaré que ni lui ni son épouse n'ont révélé la décision dans cette affaire et que toute allégation de ce type n'est pas corroborée.

"Les règles pertinentes établissent un équilibre entre la prévention des cadeaux susceptibles de saper la confiance du public dans le système judiciaire et la possibilité pour les juges d'entretenir des amitiés personnelles normales", a écrit M. Torrey.

La décision de 2014 dans l'affaire appelée Burwell v. Hobby Lobby, comme la décision de juin sur l'avortement, a représenté une victoire pour les conservateurs religieux. La décision Hobby Lobby exemptait les entreprises familiales qui s'y opposaient pour des raisons religieuses d'une exigence fédérale selon laquelle toute assurance santé qu'elles fournissent à leurs employés doit couvrir le contrôle des naissances pour les femmes.

M. Torrey répondait à une lettre envoyée le 20 novembre par Mme Whitehouse et M. Johnson demandant à M. Roberts si la Cour enquête sur les allégations impliquant M. Schenck ou si elle réévalue ses pratiques en matière d'éthique judiciaire.

"Il semble que le problème sous-jacent soit l'absence d'un mécanisme formel de plainte ou d'enquête sur d'éventuelles violations de l'éthique ou des rapports", ont écrit les parlementaires dans leur lettre.

Ils ont ajouté que si la cour n'est pas disposée à mener ses propres enquêtes sur les violations de l'éthique, "cela laisse le Congrès comme seul forum."

Le sénateur démocrate Dick Durbin, qui dirige la commission judiciaire du Sénat, a déclaré que son groupe examinait la question. Durbin a demandé instamment l'adoption d'une loi qui créerait un code d'éthique pour la Cour suprême.

Schenck, qui dirigeait auparavant un groupe chrétien évangélique à but non lucratif à Washington, aurait déclaré qu'il avait utilisé sa connaissance de l'arrêt Hobby Lobby pour préparer une campagne de relations publiques et qu'il avait également informé le président de la chaîne de magasins d'artisanat du résultat. Schenck, selon le Times, a écrit à Roberts au sujet de sa déclaration.

Dans le rapport du Times, Schenck décrit comment deux de ses donateurs vedettes, le couple de l'Ohio Donald et Gayle Wright, ont dîné avec les Alito au début du mois de juin 2014. Schenck a déclaré qu'un des Wright lui a alors dit qu'Alito avait rédigé l'opinion sur Hobby Lobby et qu'elle serait favorable à l'entreprise, rapporte le journal. La décision a été annoncée publiquement trois semaines plus tard.

Dans une déclaration publiée après la parution du rapport du Times, Alito a déclaré que sa femme et lui ont eu une "relation purement sociale" avec les Wright et qu'il se serait fortement opposé à tout effort visant à obtenir des informations confidentielles.