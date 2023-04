La Cour suprême des États-Unis devait se pencher mardi sur la demande des dénonciateurs de relancer les poursuites judiciaires accusant les pharmaciens d'avoir empoché des millions de dollars du contribuable en surfacturant sciemment les médicaments prescrits dans le cadre des programmes d'assurance maladie du gouvernement.

Les juges devaient entendre les arguments dans le cadre d'un appel interjeté par trois dénonciateurs contre des décisions de tribunaux inférieurs en faveur de Safeway Inc, propriété d'Albertsons Companies Inc, et de SuperValu Inc, qui fait partie de United Natural Foods Inc.

Le procès a été intenté en vertu d'une loi appelée False Claims Act (loi sur les fausses réclamations) qui permet aux particuliers de poursuivre le gouvernement américain lorsqu'ils ont la preuve d'une fraude aux programmes fédéraux. Les dénonciateurs, qui demandent des dommages-intérêts, accusent les sociétés de proposer des médicaments sur ordonnance à des prix réduits à la plupart des clients qui paient de leur poche, tout en facturant indûment des tarifs plus élevés au gouvernement.

Les programmes gouvernementaux de soins de santé remboursent les pharmacies pour la délivrance de médicaments couverts aux bénéficiaires.

La question est de savoir si les entreprises peuvent se dégager de leur responsabilité pour fraude en démontrant qu'une interprétation "objectivement raisonnable" de la loi justifie leur comportement, qu'elles aient ou non cru à cette interprétation au moment où elles ont commis leurs actes répréhensibles.

Les dénonciateurs ont déclaré que la loi fédérale exigeait des pharmacies qu'elles facturent aux programmes Medicare et Medicaid les mêmes prix que ceux facturés au grand public, selon un taux connu sous le nom de prix "habituel et coutumier" d'une pharmacie. Ils ont également déclaré que les deux sociétés savaient qu'elles fraudaient le gouvernement et qu'elles s'efforçaient de dissimuler leurs pratiques tarifaires.

Les sociétés ont repoussé les poursuites des dénonciateurs en affirmant que les exigences de facturation de Medicare et Medicaid n'étaient pas claires et que leurs pratiques étaient étayées par une lecture raisonnable de la loi.

La 7th U.S. Circuit Court of Appeals, basée à Chicago, a donné raison aux entreprises. La Cour a déclaré que les exploitants de pharmacies ne pouvaient être tenus responsables de fraude étant donné l'interprétation "objectivement raisonnable" de la loi en leur faveur - même s'ils ne croyaient pas réellement à cette interprétation et qu'ils avaient l'intention de tromper le gouvernement.

L'administration du président Joe Biden a soutenu les dénonciateurs dans leur recours devant la Cour suprême. Les avocats de l'administration ont exhorté les juges à renverser la décision de la 7e Cour d'appel, estimant qu'elle portait atteinte à la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act).