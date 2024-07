Les opposants aux réglementations fédérales couvrant une série d'industries, dont l'exploitation minière et l'agriculture, ont eu une nouvelle chance mardi d'annuler les réglementations, la Cour suprême des États-Unis ayant appliqué une nouvelle norme pour l'examen des pouvoirs des agences fédérales. Neuf décisions de tribunaux inférieurs ont été annulées par la Cour suprême et renvoyées pour être réexaminées à la lumière de la décision de vendredi, qui renverse la doctrine Chevron, vieille de plusieurs décennies, selon laquelle les juges doivent s'en remettre aux agences pour interpréter les lois qu'elles administrent. Ces affaires sont les premières de ce qui devrait être une vague de décisions réévaluant le pouvoir des régulateurs fédéraux, qui établissent des règles dans tous les domaines, de l'alimentation aux médicaments en passant par les compagnies aériennes et l'eau potable. "Cela va avoir un effet généralisé que nous allons ressentir dans les mois et les années à venir", a déclaré Loren Seehase, conseillère principale du Liberty Justice Center, un groupe juridique conservateur. La décision de vendredi, dans une affaire connue sous le nom de Loper Bright, ne signifie pas qu'une réglementation particulière sera annulée et certains experts ont mis en garde contre une interprétation excessive de son impact. Toutefois, cette décision signifie que les juges doivent procéder à une évaluation indépendante de la légalité d'une réglementation.

Avant que la Cour suprême ne renverse le précédent Chevron de 1984, les juges avaient pour instruction de s'en remettre à l'interprétation d'une agence lorsqu'une loi était ambiguë. Parmi les affaires renvoyées mardi aux cours d'appel inférieures figure un litige de 13 ans entre Arlen Foster, agriculteur du Dakota du Sud, et les régulateurs du ministère de l'agriculture, qui avaient conclu qu'une flaque d'eau de 8 pouces sur sa propriété était une zone humide protégée. L'affaire de M. Foster reposait en partie sur l'interprétation de la loi "Swampbuster Act" et sur la déférence accordée aux régulateurs par la 8e cour d'appel du circuit des États-Unis à St Louis l'année dernière. Nos clients peuvent désormais faire valoir leurs arguments devant les tribunaux sans que les juges ne fassent pencher la balance en faveur du gouvernement, a déclaré Paige Gilliard, avocate de M. Foster à la Pacific Legal Foundation. D'autres affaires renvoyées devant les juridictions inférieures concernaient des réglementations relatives à l'extraction du charbon, à l'énergie solaire, à l'immigration et aux récompenses accordées aux dénonciateurs de fraude fiscale. Les partisans de l'abandon de la déférence Chevron ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'arrêt Loper Bright renforce d'autres contestations de réglementations dans des affaires qui n'ont pas encore été portées devant la Cour suprême. Il s'agit notamment de ce que l'on appelle la règle d'investissement ESG, qui permet aux fiduciaires de prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de l'évaluation des investissements d'un plan financier. Un tribunal de première instance a confirmé la règle en septembre en appliquant le principe de déférence de Chevron. La 5e Cour d'appel du circuit américain de la Nouvelle-Orléans entendra mardi les plaidoiries dans le cadre de l'appel et les deux parties ont déjà soulevé la question de l'arrêt Loper Bright dans le cadre de l'appel.

Les opposants ont fait valoir que cela signifiait que la règle ESG devait être annulée, tandis que le ministère de la justice a fait remarquer que l'arrêt Chevron n'avait jamais été invoqué par le gouvernement pour défendre la réglementation.