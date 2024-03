La Cour suprême des États-Unis a accordé lundi une victoire importante à Donald Trump, qui fait campagne pour redevenir président, en annulant une décision judiciaire qui l'avait exclu du scrutin du Colorado en vertu d'une disposition constitutionnelle relative à l'insurrection pour avoir incité et soutenu l'attentat du 6 janvier 2021 au Capitole.

Les juges ont annulé à l'unanimité la décision prise le 19 décembre par la plus haute juridiction du Colorado d'exclure M. Trump du scrutin des primaires républicaines de l'État, après avoir estimé que le 14e amendement de la Constitution des États-Unis lui interdisait d'exercer à nouveau une fonction publique.

M. Trump est le principal candidat à l'investiture républicaine pour affronter le président démocrate Joe Biden lors des élections américaines du 5 novembre.

Sa seule rivale pour l'investiture de son parti est l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley.

M. Trump a également été exclu du scrutin dans le Maine et l'Illinois sur la base du 14e amendement, mais ces décisions ont été suspendues dans l'attente de l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire du Colorado.

L'éligibilité de M. Trump avait été contestée en justice par un groupe de six électeurs du Colorado - quatre républicains et deux indépendants - qui le décrivaient comme une menace pour la démocratie américaine et cherchaient à le rendre responsable de l'attentat perpétré le 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis par ses partisans.

Les plaignants étaient soutenus par Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, un groupe de surveillance libéral.

Cette décision est intervenue à la veille du Super Tuesday, jour du cycle des primaires présidentielles américaines où la plupart des États organisent des élections pour désigner leurs candidats. Alors que des actions en justice visant à disqualifier M. Trump se multiplient dans tout le pays, il était important que sa candidature franchisse tous les obstacles pour figurer sur le bulletin de vote dans les 50 États.

La Cour suprême a résolu rapidement le litige relatif au scrutin dans le Colorado, ce qui contraste avec la lenteur avec laquelle elle a traité la demande d'immunité de M. Trump dans une affaire fédérale dans laquelle il est accusé d'avoir tenté d'annuler sa défaite aux élections de 2020. Le procès de M. Trump a été suspendu dans l'attente de la décision de la Cour suprême, ce qui l'avantage dans sa campagne contre M. Biden.

Dans l'affaire du Colorado, les juges ont accepté de se saisir de l'affaire deux jours seulement après que M. Trump eut déposé son recours, ont accéléré les plaidoiries et ont rendu leur avis écrit en un peu plus de deux mois.

Dans l'affaire de l'immunité, les juges ont refusé en décembre d'accélérer la résolution de l'affaire avant qu'une juridiction inférieure ne se soit prononcée, puis ont accepté la semaine dernière de se saisir de l'affaire après que les juridictions inférieures eurent statué, fixant les plaidoiries à la fin du mois d'avril, ce qui représente un délai beaucoup plus long.

La majorité conservatrice (6-3) de la Cour suprême comprend trois personnes nommées par M. Trump. Depuis l'arrêt rendu dans l'affaire historique Bush contre Gore, qui a donné l'élection américaine contestée de 2000 au républicain George W. Bush contre le démocrate Al Gore, la Cour n'a jamais joué un rôle aussi central dans une course à la présidence.

L'article 3 du 14e amendement interdit à tout "fonctionnaire des États-Unis" qui a prêté serment "de soutenir la Constitution des États-Unis" et qui s'est ensuite "engagé dans une insurrection ou une rébellion contre celle-ci, ou qui a apporté aide ou réconfort à ses ennemis" d'exercer ses fonctions.

Dans le but d'empêcher le Congrès de certifier la victoire de Biden aux élections de 2020, les partisans de Trump ont attaqué la police, brisé des barricades et envahi le Capitole. M. Trump a prononcé un discours incendiaire devant ses partisans, répétant ses fausses allégations de fraude électorale généralisée et leur disant de se rendre au Capitole et de "se battre comme l'enfer". Pendant des heures, il a repoussé les demandes qui lui étaient adressées pour qu'il exhorte la foule à s'arrêter.

Le 14e amendement a été ratifié à la suite de la guerre civile de 1861-1865, au cours de laquelle les États du Sud qui avaient fait sécession et qui autorisaient la pratique de l'esclavage se sont rebellés contre le gouvernement des États-Unis.

Dans sa décision contre M. Trump, la plus haute juridiction du Colorado a invoqué "l'atmosphère générale de violence politique créée par le président Trump" et le fait qu'il a aidé "les insurgés à atteindre leur objectif commun et illégal d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir dans ce pays".

La Cour suprême a entendu les plaidoiries le 8 février. L'avocat de M. Trump a fait valoir qu'il n'était pas soumis à la clause de disqualification parce qu'un président n'est pas un "officier des États-Unis", que la disposition ne peut être appliquée par les tribunaux en l'absence d'une loi du Congrès et que les événements du 6 janvier étaient honteux, criminels et violents, mais qu'il ne s'agissait pas d'une insurrection.

De nombreux républicains ont qualifié la campagne de disqualification des bulletins de vote d'ingérence électorale, tandis que les partisans de la disqualification ont déclaré que le fait de tenir M. Trump pour responsable d'une insurrection en vertu de la Constitution soutenait les valeurs démocratiques.