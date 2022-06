La Cour suprême des États-Unis élargit le droit des armes à feu et annule la loi de New York

Le jugement de 6-3, avec les juges conservateurs dans la majorité et les juges libéraux en dissidence, a invalidé les limites de l'État de New York sur le port d'armes de poing dissimulées en dehors de la maison. La Cour a estimé que la loi, promulguée en 1913, violait le droit d'une personne à "garder et porter des armes" en vertu du deuxième amendement de la Constitution américaine.

L'arrêt, rédigé par le juge Clarence Thomas, pourrait saper des restrictions similaires dans d'autres États et mettre en péril d'autres types de restrictions étatiques et locales sur les armes à feu dans tout le pays.

Thomas a écrit : "Nous ne connaissons aucun autre droit constitutionnel qu'un individu ne peut exercer qu'après avoir démontré aux agents du gouvernement un besoin particulier."

Le droit aux armes à feu, cher à de nombreux Américains et promis par les fondateurs du pays au 18e siècle, est une question litigieuse dans une nation qui connaît des niveaux élevés de violence par armes à feu, y compris de nombreuses fusillades de masse. Ces dernières semaines, 19 enfants et deux enseignants ont été tués le 24 mai dans une école primaire à Uvalde, au Texas, et 10 personnes ont été tuées le 14 mai dans une épicerie à Buffalo, dans l'État de New York.

Le président Joe Biden, qui a qualifié la violence armée d'embarras national, a condamné la décision.

"Cette décision contredit à la fois le bon sens et la Constitution, et devrait profondément nous troubler tous", a déclaré M. Biden. "À la suite des attaques horribles de Buffalo et d'Uvalde, ainsi que des actes quotidiens de violence armée qui ne font pas les gros titres nationaux, nous devons faire plus en tant que société - et non moins - pour protéger nos concitoyens américains."

Le juge libéral Stephen Breyer a écrit dans sa dissidence que la cour a étendu les droits des armes à feu sans s'attaquer à la "nature ou à la gravité" de la violence par arme à feu dans un pays qui compte plus d'armes à feu par personne que tout autre. Breyer a déclaré que la décision laisse les États sans la capacité de faire face à des "dangers importants".

Les juges ont annulé une décision d'un tribunal inférieur rejetant une contestation de la loi par deux propriétaires d'armes à feu et la filiale new-yorkaise de la National Rifle Association (NRA), un groupe influent de défense des droits des armes à feu étroitement aligné sur les républicains.

La décision de jeudi a mis en évidence la sympathie de la majorité conservatrice de la Cour pour une lecture expansive des droits du deuxième amendement.

Il s'agit de la déclaration la plus importante de la Cour sur les droits des armes à feu depuis plus d'une décennie. En 2008, la Cour a reconnu pour la première fois le droit d'un individu à garder des armes à feu à la maison pour se défendre dans un cas du District de Columbia, et en 2010, elle a appliqué ce droit aux États.

ABSOLUMENT CHOQUANT".

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, une démocrate, a qualifié la décision d'"absolument choquante". Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que les autorités allaient revoir les politiques d'octroi de permis et la manière dont les lieux sensibles sont définis, ajoutant : "nous ne pouvons pas permettre que New York devienne le Far West".

En vertu de la loi new-yorkaise, les personnes souhaitant obtenir un permis de port d'arme dissimulé sans restriction devaient convaincre un agent de l'État d'un besoin réel, et non spéculatif, d'autodéfense. La plupart des demandeurs ont reçu des permis sans restriction. Ceux-ci étaient accordés plus librement dans les zones rurales que dans la ville de New York, densément peuplée. Les fonctionnaires pouvaient également accorder des permis restreints à des activités telles que la chasse ou le tir à la cible.

Le jugement a clarifié la manière dont les tribunaux doivent désormais évaluer si les règlements sont valables en vertu du deuxième amendement, en exigeant qu'ils soient comparables aux restrictions traditionnellement adoptées tout au long de l'histoire des États-Unis. Le régime des armes à feu dissimulées de New York a échoué à ce test, a écrit Thomas.

Les défenseurs du contrôle des armes à feu craignaient que la décision ne compromette les mesures relatives aux armes à feu telles que les lois sur le "drapeau rouge" ciblant les armes à feu des personnes jugées dangereuses par les tribunaux, les vérifications élargies des antécédents criminels des acheteurs d'armes à feu ou les restrictions sur la vente d'armes "fantômes" intraçables assemblées à partir de composants achetés en ligne. Ils craignaient également que cela ne compromette l'interdiction des armes à feu dans les lieux sensibles tels que les aéroports, les hôpitaux et les écoles.

La décision affectera directement au moins six États - New York, Californie, Hawaï, Maryland, Massachusetts et New Jersey, ainsi que le District de Columbia - qui laissent les autorités décider si les gens peuvent porter des armes de poing dissimulées en public, même s'ils satisfont à des critères tels que la vérification des antécédents criminels. Le Connecticut, le Delaware et le Rhode Island laissent également une certaine discrétion aux autorités.

La décision permet aux États d'interdire les armes à feu dans les "lieux sensibles", probablement au-delà des lieux tels que les palais de justice et les bâtiments législatifs qui répondaient historiquement à cette définition. Thomas a écrit que les tribunaux "peuvent utiliser des analogies avec ces réglementations historiques" des lieux sensibles.

Mais Breyer a demandé : "Alors, qu'en est-il des nombreux endroits d'une ville moderne qui n'ont pas d'analogue évident du 18e ou du 19e siècle ? Qu'en est-il des métros, des boîtes de nuit, des cinémas et des stades de sport ? Le tribunal ne le dit pas".

Tom King, président de la New York State Rifle and Pistol Association, l'affilié de la NRA dans l'État de New York, a déclaré à Reuters qu'il aimerait voir le moins d'endroits possible jugés "sensibles" et qu'il déposerait des recours juridiques si, par exemple, les autorités tentaient d'interdire les armes dans les métros ou les bus.

Le juge conservateur Brett Kavanaugh, dans une opinion concordante, a déclaré que les États peuvent toujours imposer des exigences aux personnes cherchant à obtenir un permis de port d'armes à feu, notamment la prise d'empreintes digitales, la vérification des antécédents, la vérification de la santé mentale et les cours de formation aux armes à feu.

Dans une autre opinion concordante, le juge conservateur Samuel Alito a contesté que les réglementations sur les armes à feu comme celle de New York dissuaderaient les fusillades de masse comme celle de Buffalo.

"La loi new-yorkaise en cause dans cette affaire n'a évidemment pas arrêté cet auteur", a écrit Alito.