Les juges de la Cour suprême des États-Unis ont exprimé mercredi leur inquiétude au sujet des poursuites intentées contre des hôtels et d'autres lieux d'hébergement pour avoir omis de préciser dans leurs systèmes de réservation les caractéristiques d'accessibilité pour les personnes handicapées, mais ils ont indiqué qu'ils pourraient choisir de ne pas statuer sur l'affaire.

Les juges ont entendu les arguments dans le cadre d'un appel interjeté par Acheson Hotels contre la décision d'une juridiction inférieure qui avait permis à une femme de Floride d'intenter une action en justice contre la société dans le Maine, même si elle n'avait pas l'intention de séjourner dans un hôtel appartenant à la société dans cette région.

La plaignante, Deborah Laufer, qui est malvoyante et se déplace en fauteuil roulant, se décrit elle-même comme une "testeuse" de la conformité des hôtels avec la loi de 1990 sur les Américains handicapés (Americans with Disabilities Act, ADA). Cette loi historique sur les droits civils protège les personnes handicapées contre la discrimination dans les établissements publics tels que les hôtels, ainsi que dans des domaines tels que l'emploi, les transports, les communications et l'accès aux programmes et services publics.

Pour avoir qualité pour agir devant une juridiction fédérale, les plaignants doivent généralement prouver qu'ils ont subi un préjudice concret susceptible de leur donner droit à une réparation ordonnée par un tribunal. La question qui se posait à la Cour suprême était de savoir si Mme Laufer avait cette qualité.

"Dites-moi en quoi elle est discriminée par les inexactitudes de ce site web", alors que Mme Laufer n'a pas utilisé le service de réservation pour réserver à l'hôtel, a demandé la juge libérale Elena Kagan à l'avocat de Mme Laufer, Kelsi Corkran.

Le juge conservateur Brett Kavanaugh a suggéré que Mme Laufer n'avait pas "personnellement fait l'expérience de la discrimination".

La juge libérale Ketanji Brown Jackson a évoqué un chapitre du mouvement des droits civiques dans lequel les Noirs américains ont organisé des sit-in dans des restaurants réservés aux Blancs pour défier la ségrégation, dans le cadre de manifestations qui ont donné lieu à des procès. Mais Mme Jackson a demandé à Mme Corkran si son client ne ressemblait pas plutôt à un avocat noir de cette époque qui observe la discrimination à distance mais "ne va jamais au comptoir pour demander lui-même la nourriture".

L'administration du président Joe Biden s'est rangée à l'avis de l'hôtel, qui a estimé que Mme Laufer n'avait pas qualité pour agir en justice.

Alors que les plaidoiries ont porté sur la qualité pour agir de Mme Laufer, les juges ont également tenté de déterminer s'ils devaient statuer sur l'affaire, étant donné que les deux parties ont déclaré que le litige sous-jacent était sans objet.

Mme Laufer a renoncé à son action en justice ainsi qu'à d'autres après que l'un de ses avocats, dans une affaire distincte, a été sanctionné par une juridiction inférieure pour manquement à l'éthique. En outre, l'hôtel en cause dans cette affaire, Coast Village Inn and Cottages à Wells, dans le Maine, a depuis modifié son site web pour y inclure des informations sur l'accessibilité. L'auberge était exploitée par M. Acheson à l'époque du procès, mais elle appartient désormais à un autre propriétaire.

Le juge conservateur Samuel Alito a déclaré à Adam Unikowsky, avocat de M. Acheson, que "l'affaire dont nous sommes saisis est morte comme une épine de Damoclès".

Mme Kagan a semblé partager cet avis.

"Cette affaire est morte, morte, morte - de toutes les façons dont une chose peut être morte", a déclaré Mme Kagan.

M. Laufer a intenté une action en justice en 2020, affirmant que les omissions de l'hôtel étaient contraires à une réglementation du ministère de la justice datant de 2010 et exigeant que les systèmes de réservation incluent des informations sur l'accessibilité.

Un juge fédéral du Maine a rejeté l'action en justice, estimant que M. Laufer n'avait pas qualité pour agir, mais la première cour d'appel du circuit américain, basée à Boston, a relancé l'affaire l'année dernière.

M. Laufer a intenté plus de 600 actions en justice similaires après avoir recherché des sites web d'hôtels ne fournissant pas suffisamment d'informations sur l'accessibilité de leurs chambres en vertu de l'ADA.

Des groupes d'entreprises, dont la Chambre de commerce des États-Unis, ont déclaré que les "testeurs" de l'ADA alimentaient une explosion des poursuites contre les petites entreprises accusées de discrimination à l'égard des personnes handicapées.