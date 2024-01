Un groupe opposé à la discrimination positive a demandé vendredi à la Cour suprême d'empêcher l'Académie militaire américaine de West Point de prendre en compte la race dans les décisions d'admission, alors qu'un litige sur cette pratique est en cours devant une juridiction inférieure.

La demande émane de Students for Fair Admissions, le groupe à l'origine d'une contestation réussie devant la Cour suprême des politiques d'admission dans les universités fondées sur la race, dans des affaires impliquant l'université de Harvard et l'université de Caroline du Nord.

West Point est une prestigieuse académie militaire située dans l'État de New York, qui forme des cadets en vue de leur engagement dans l'armée américaine. Students for Fair Admissions a indiqué que la date limite d'inscription à West Point pour la promotion 2028 était fixée au 31 janvier et a demandé à la Cour suprême de statuer sur la demande d'injonction avant cette date.

Le ministère américain de la justice a déclaré, dans des documents déposés au tribunal, que West Point était une "filière vitale pour le corps des officiers" et que ses pratiques d'admission tenant compte de la race aidaient l'armée à atteindre son objectif "essentiel à sa mission" d'avoir des officiers aussi diversifiés que son personnel militaire engagé.

Edward Blum, président de l'association Students for Fair Admissions (Étudiants pour des admissions équitables), a déclaré dans un communiqué que les admissions fondées sur la race étaient "contraires aux institutions et à la mission de l'armée de notre pays".

"Nous espérons que la Cour suprême interdira à West Point d'utiliser des classifications et des préférences raciales dans son processus d'admission pour ses nouvelles classes à partir d'aujourd'hui", a déclaré M. Blum.

Le groupe a saisi la Cour suprême après qu'un juge fédéral a rejeté sa demande d'injonction préliminaire le 3 janvier et refusé sa demande d'injonction d'urgence le lendemain. Le groupe a fait appel auprès de la deuxième cour d'appel du circuit américain, basée à New York, qui n'a pas encore statué sur sa demande.

En septembre dernier, le groupe a intenté une action en justice pour contester la procédure d'admission de West Point au nom de deux membres de Students for Fair Admissions (étudiants pour des admissions équitables) : un lycéen qui postule pour la première fois et un étudiant en première année d'université qui postule pour la deuxième fois. Les deux étudiants "sont pleinement qualifiés mais blancs", a déclaré le groupe.

L'action en justice affirme que les pratiques d'admission de West Point sont discriminatoires à l'égard des candidats blancs et qu'elles violent le principe d'égalité de protection inscrit dans la Constitution américaine.

En invalidant les politiques d'admission de Harvard et de l'UNC l'année dernière, la Cour suprême n'a pas abordé la question de la race dans les admissions aux académies militaires, dont le président de la Cour suprême, John Roberts, a déclaré dans une note de bas de page qu'elles avaient "des intérêts potentiellement distincts".

L'administration du président Joe Biden, en défendant les politiques d'admission fondées sur la race utilisées par les académies militaires américaines, a déclaré que les hauts responsables militaires reconnaissaient depuis longtemps qu'une pénurie d'officiers issus de minorités pouvait susciter la méfiance au sein des forces armées.

Bien que les Noirs représentent 20,2 % du personnel en service actif de l'armée, seuls 11 % des officiers sont noirs, selon le ministère de la justice. Les Hispaniques représentent 18 % du personnel actif, mais seulement 9 % des officiers.

En revanche, les Blancs représentent 51,7 % du personnel d'active de l'armée et 68 % de ses officiers, selon le ministère de la justice.