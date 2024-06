La Cour suprême des États-Unis a interdit jeudi l'enregistrement d'une marque fédérale pour l'expression "Trump trop petit" - une critique irrévérencieuse de l'ancien président Donald Trump -, rejetant l'allégation d'un avocat californien selon laquelle le refus de la marque violait ses droits constitutionnels à la liberté d'expression.

Les juges ont infirmé la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle le rejet par l'Office américain des brevets et des marques de la demande de Steve Elster d'enregistrer la marque pour l'utiliser exclusivement sur des T-shirts violait le premier amendement de la Constitution des États-Unis.

L'affaire portait sur une disposition de la loi fédérale sur les marques de 1946 qui interdit l'enregistrement de toute marque utilisant le nom d'une personne vivante sans son consentement écrit. Il s'agissait de déterminer si les protections de la liberté d'expression pour la critique des personnalités publiques l'emportaient sur les préoccupations de l'Office américain des brevets et des marques concernant les droits de M. Trump, comme l'avait estimé le tribunal de première instance.

L'administration de M. Biden a affirmé que la loi est une condition autorisée pour un avantage gouvernemental et qu'elle n'étouffe pas illégalement la liberté d'expression parce qu'elle interdit les enregistrements quel que soit le point de vue véhiculé. M. Elster a fait valoir que le fait d'autoriser les personnalités publiques à déposer des marques pour leurs propres messages positifs tout en empêchant les enregistrements qui les critiquent frise la discrimination fondée sur le point de vue.

En 2018, M. Elster a demandé l'enregistrement de la marque pour l'apposer sur des chemises - avec une illustration d'un geste de la main moqueur - invoquant un échange entre M. Trump et le sénateur américain Marco Rubio lors d'un débat entre les candidats à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2016. Plus tôt, M. Trump avait insulté M. Rubio en le qualifiant de "petit Marco". Rubio a rétorqué que M. Trump avait des mains démesurément petites.

"Regardez ces mains. Est-ce que ce sont de petites mains ?" a demandé M. Trump lors du débat. "Si elles sont petites, quelque chose d'autre doit être petit. Je vous garantis qu'il n'y a pas de problème. Je vous le garantis."

M. Elster a déclaré que "Trump Too Small" exprimait son opinion sur "la petitesse de l'approche globale de Donald Trump en matière de gouvernance". M. Trump était président lorsque la demande a été déposée.

M. Trump, qui est aujourd'hui le favori de l'investiture républicaine pour affronter le président démocrate Joe Biden lors des élections américaines de novembre, n'est pas personnellement impliqué dans cette affaire et n'a pas fait de commentaires à ce sujet.

L'office des marques a rejeté la demande d'Elster. Mais la cour d'appel fédérale de Washington a donné raison à M. Elster, estimant que l'intérêt du gouvernement à protéger la vie privée et les droits de publicité des personnalités publiques ne l'emportait pas sur le droit de M. Elster à les critiquer, conformément au premier amendement.

La demande de M. Elster est restée en suspens à l'agence dans l'attente de la décision de la Cour suprême.

Ces dernières années, la Cour suprême a invalidé deux lois sur les marques en invoquant la liberté d'expression. Elle a statué en 2017 en faveur du groupe de rock asiatique-américain The Slants contre l'interdiction des marques qui "dénigrent", et en 2019 en faveur de l'artiste Erik Brunetti contre l'interdiction des marques "immorales" ou "scandaleuses" dans le cadre d'un litige portant sur sa marque "FUCT". (Reportage d'Andrew Chung à New York ; Rédaction de Will Dunham)