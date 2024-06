La Cour suprême des États-Unis a porté un coup majeur au pouvoir réglementaire fédéral vendredi en annulant un précédent de 1984 qui accordait une certaine déférence aux agences gouvernementales dans l'interprétation des lois qu'elles administrent, infligeant ainsi une défaite à l'administration du président Joe Biden.

Les juges se sont prononcés par 6 voix contre 3 en faveur des entreprises de pêche qui contestaient un programme gouvernemental financé en partie par l'industrie et destiné à surveiller la surpêche du hareng au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Il s'agit de la dernière décision prise ces dernières années par la majorité conservatrice de la Cour suprême, qui a limité l'autorité des agences fédérales.

Le précédent que la Cour a renversé découlait d'un arrêt impliquant la compagnie pétrolière Chevron, qui demandait aux juges de s'en remettre aux interprétations raisonnables des agences fédérales concernant les lois américaines jugées ambiguës. Cette doctrine, longtemps combattue par les conservateurs et les milieux d'affaires, a été appelée "déférence Chevron".

La baisse de productivité du Congrès - due à son fossé partisan béant - a conduit les présidents démocrates à s'appuyer de plus en plus sur les règles édictées par les agences américaines pour atteindre leurs objectifs réglementaires.

Le précédent de 1984, établi dans un arrêt concernant la compagnie pétrolière Chevron, a appelé les juges à s'en remettre aux interprétations des agences fédérales des lois américaines jugées ambiguës. Cette doctrine, longtemps combattue par les conservateurs et les milieux d'affaires, est appelée "déférence Chevron".

L'administration du président démocrate Joe Biden avait défendu le règlement du National Marine Fisheries Service en cause et la doctrine de la déférence Chevron. Le programme de conservation des poissons a été lancé en 2020 sous l'égide de l'ancien président républicain Donald Trump.

Le règlement prévoyait que certains pêcheurs commerciaux embarquent à bord de leurs navires des contractants du gouvernement américain et paient pour leurs services en mer pendant qu'ils contrôlent les prises.

En 2020, les entreprises - Loper Bright Enterprises, basée dans le New Jersey, et Relentless Inc, basée dans le Rhode Island - ont intenté un procès au service des pêches, affirmant que le programme de surveillance dépassait l'autorité de l'agence du ministère du commerce.

La demande des pêcheurs a été soutenue par divers groupes d'intérêts conservateurs et d'entreprises, dont le réseau du milliardaire Charles Koch. Ce litige s'inscrit dans le cadre de ce que l'on appelle la "guerre contre l'État administratif", qui vise à affaiblir la bureaucratie des agences fédérales chargées d'interpréter les lois, d'élaborer les règles fédérales et de mettre en œuvre les mesures prises par l'exécutif.

La Cour suprême, avec sa majorité conservatrice de 6 contre 3, a fait preuve de scepticisme à l'égard d'un pouvoir réglementaire étendu, en rendant des arrêts ces dernières années pour freiner ce que ses juges conservateurs considéraient comme des excès de l'Agence pour la protection de l'environnement et d'autres agences.

Le programme de conservation des poissons visait à contrôler 50 % des sorties de pêche au hareng déclarées dans la zone réglementée, les coûts du programme étant partagés entre le gouvernement fédéral et l'industrie de la pêche. Le coût du contrôle pour les pêcheurs commerciaux est estimé à 710 dollars par jour pendant 19 jours par an, ce qui pourrait réduire les revenus d'un navire de 20 %, selon les chiffres du gouvernement.

L'administration Biden a déclaré que le programme était autorisé en vertu d'une loi fédérale de 1976, la loi Magnuson-Stevens, qui vise à protéger les eaux côtières des États-Unis contre la surpêche. Elle a déclaré dans des documents judiciaires que le programme était suspendu pour la campagne de pêche commençant en avril 2023 en raison d'un financement fédéral insuffisant.

La cour d'appel du district de Columbia, basée à Washington, et la première cour d'appel du circuit de Boston ont toutes deux statué en faveur du gouvernement.

L'administration Biden a déclaré que la déférence Chevron, entre autres, "donne le poids nécessaire à l'expertise que les agences apportent" et favorise l'uniformité nationale dans l'administration de la loi fédérale.

Un avocat des pêcheurs commerciaux a déclaré que la déférence Chevron "encourage une dynamique dans laquelle le Congrès fait beaucoup moins que ce que les auteurs (de la Constitution des États-Unis) avaient prévu, et la branche exécutive est laissée libre d'en faire beaucoup plus en décidant de questions controversées par le biais d'un fiat réglementaire".

La Cour suprême a rendu d'autres arrêts cette année concernant l'étendue des pouvoirs des agences, notamment deux arrêts rendus jeudi. Elle a rejeté l'application interne par la Securities and Exchange Commission des lois protégeant les investisseurs contre les fraudes en matière de valeurs mobilières. Elle a également bloqué une réglementation de l'Agence de protection de l'environnement visant à réduire les émissions d'ozone susceptibles d'aggraver la pollution de l'air dans les États voisins.

Le 16 mai, les juges ont confirmé le mécanisme de financement du Bureau de la protection financière des consommateurs dans le cadre d'une action intentée par le secteur des prêts sur salaire.