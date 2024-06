La Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande de groupes anti-avortement et de médecins visant à restreindre l'accès à la pilule abortive, donnant ainsi une victoire à l'administration du président Joe Biden dans ses efforts pour préserver un large accès à ce médicament.

Deux ans après avoir mis fin à la reconnaissance d'un droit constitutionnel à l'avortement, les juges ont décidé par 9 voix contre 0 d'annuler la décision d'un tribunal inférieur de revenir sur les mesures prises en 2016 et 2021 par la Food and Drug Administration (FDA) pour faciliter la prescription et la distribution du médicament, appelé mifépristone.

La pilule, approuvée par la FDA en 2000, est utilisée dans plus de 60 % des avortements pratiqués aux États-Unis.

Le tribunal a jugé que les plaignants à l'origine de l'action en justice contestant la mifépristone n'avaient pas le statut juridique nécessaire pour poursuivre l'affaire, ce qui exige qu'ils démontrent qu'ils ont subi un préjudice qui peut être imputé à la FDA.

Une décision en faveur des plaignants aurait pu menacer l'autorité réglementaire de la FDA en matière de sécurité des médicaments.

Les plaignants visaient des mesures réglementaires prises par la FDA en 2016 et en 2021, notamment l'autorisation des avortements médicamenteux jusqu'à dix semaines de grossesse au lieu de sept, et la livraison par courrier du médicament sans qu'une femme ait d'abord rencontré un clinicien en personne. La plainte visait initialement à faire annuler l'approbation de la mifépristone par la FDA, mais cet aspect a été rejeté par un tribunal de première instance.

Cette affaire représente un nouveau front dans la bataille qui s'intensifie autour du droit à l'avortement aux États-Unis. En 2022, la Cour suprême, composée d'une majorité conservatrice de 6 contre 3, a annulé l'arrêt Roe v. Wade de 1973 qui légalisait l'avortement dans tout le pays, ce qui a incité de nombreux États à adopter des mesures soutenues par les républicains interdisant ou restreignant fortement la procédure.

M. Biden, qui brigue un second mandat lors des élections américaines du 5 novembre, est un fervent défenseur du droit à l'avortement. Lui et ses collègues démocrates ont cherché à faire du droit à l'avortement un thème central contre les républicains avant l'élection.

La mifépristone est utilisée avec un autre médicament appelé misoprostol pour pratiquer des avortements médicamenteux. La FDA a déclaré qu'après des décennies d'utilisation par des millions de femmes aux États-Unis et dans le monde entier, la mifépristone s'est avérée "extrêmement sûre" et que les études ont démontré que "les effets indésirables graves sont extrêmement rares".

Les plaignants, menés par l'Alliance for Hippocratic Medicine, ont fait valoir que la FDA avait agi contrairement à son mandat, qui est de garantir l'innocuité des médicaments, en assouplissant les restrictions applicables à la mifépristone. Ils accusent la FDA d'avoir violé une loi fédérale régissant les actions des agences de régulation.

Les plaignants ont intenté un procès au Texas en 2022. Le juge de district Matthew Kacsmaryk leur a donné raison dans une décision rendue en 2023, qui aurait effectivement retiré la pilule du marché.

L'administration ayant fait appel, la 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, n'est pas allée aussi loin que M. Kacsmaryk, mais s'est tout de même prononcée contre les décisions de la FDA de 2016 et de 2021 élargissant l'accès à la pilule. La décision de la cinquième cour d'appel a été mise en suspens dans l'attente de l'examen de la Cour suprême.

Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé en mai, 50 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à l'obligation d'une visite médicale en personne pour les médicaments abortifs, tandis que 33 % se sont déclarées opposées à cette règle. Dix-sept pour cent se sont déclarés incertains.

Quelque 57 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage ont déclaré que l'avortement devrait être légal dans tous les cas ou dans la plupart des cas, contre 46 % dans les sondages Reuters/Ipsos réalisés en 2014. Quelque 31 % des personnes interrogées dans le dernier sondage ont déclaré que l'avortement devrait être illégal dans la plupart ou la totalité des cas, contre 43 % dans les sondages de 2014. Environ 10 % des personnes interrogées disent toujours qu'elles ne sont pas sûres.

La Cour suprême a entendu les arguments dans l'affaire de la mifépristone en mars.

C'est la première fois qu'un tribunal remet en question l'expertise et le jugement de la FDA pour restreindre l'accès à un médicament approuvé, selon l'administration de M. Biden.

Les plaignants ont fait valoir qu'ils avaient la capacité juridique d'intenter une action en justice parce que leurs médecins membres seraient contraints de violer leur conscience parce qu'ils seraient "souvent appelés à traiter des complications liées aux médicaments abortifs" dans des situations d'urgence à la suite de ce qu'ils ont appelé les actions illégales de la FDA.

Le ministère de la justice a déclaré que ces préjudices invoqués reposaient sur une chaîne d'événements inadmissiblement spéculative, à savoir que d'autres médecins fourniraient de la mifépristone à des femmes qui connaîtraient ensuite une situation d'urgence rare et finiraient par être soignées par ces plaignants. Les plaignants qui ont choisi de pratiquer la médecine d'urgence ne peuvent pas non plus prétendre être lésés "chaque fois qu'ils sont confrontés à des patientes ayant besoin de soins", a ajouté la Commission.

Le litige sur la mifépristone n'est pas la seule affaire d'avortement sur laquelle la Cour suprême doit se prononcer en cette année d'élection présidentielle. Elle devrait également se prononcer d'ici la fin du mois de juin sur la légalité de l'interdiction stricte de l'avortement dans l'Idaho, soutenue par les républicains, qui interdit d'interrompre une grossesse même si cela est nécessaire pour protéger la santé d'une femme enceinte confrontée à une situation d'urgence médicale.