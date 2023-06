La Cour suprême des États-Unis a rejeté vendredi un litige impliquant une femme transgenre dont les anciens geôliers l'ont logée avec des hommes et ont retardé son traitement hormonal, dans une affaire qui posait la question de savoir si la dysphorie de genre était un handicap au regard de la loi fédérale.

Les juges ont rejeté l'appel interjeté par le shérif du comté de Fairfax, en Virginie, contre la décision d'une juridiction inférieure autorisant l'ancienne détenue Kesha Williams, chez qui une dysphorie de genre avait été diagnostiquée, à intenter une action en justice contre les responsables de la prison.

La question était de savoir si la dysphorie de genre, un état de détresse résultant d'une différence entre l'identité de genre d'une personne et le sexe qui lui a été assigné à la naissance, peut être considérée comme un handicap au titre d'une loi fédérale historique de 1990, la loi sur les Américains handicapés (Americans with Disabilities Act, ADA).

Les juges conservateurs Samuel Alito et Clarence Thomas ont exprimé leur désaccord avec la décision de rejeter l'appel.

M. Williams avait poursuivi le shérif Stacey Kincaid et deux autres fonctionnaires en 2020, après avoir passé six mois au centre de détention pour adultes du comté de Fairfax à la suite d'un délit lié à la drogue. La plainte accusait les responsables de la prison d'avoir violé les droits de M. Williams en vertu de l'ADA ainsi que des dispositions de la Constitution des États-Unis garantissant une protection égale de la loi et interdisant les châtiments cruels et inhabituels.

L'ADA protège les droits civils des personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales dans les domaines des services publics locaux et d'État, de l'emploi, de l'hébergement public, des transports et des télécommunications.

Certains tribunaux se sont penchés sur les exceptions inscrites dans la loi de 1990 à la suite d'un débat influencé par feu Jesse Helms, sénateur républicain de Caroline du Nord, notamment une disposition stipulant que le "handicap" n'inclut pas "le travestisme, le transsexualisme, la pédophilie, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, les troubles de l'identité sexuelle ne résultant pas de déficiences physiques ou d'autres troubles du comportement sexuel".

Le procès indique que Williams vivait en tant que femme avant d'être incarcérée, qu'elle possédait un permis de conduire de l'État du Maryland l'identifiant comme une femme et utilisant son nouveau nom légal, et qu'elle avait reçu une thérapie hormonale sous la forme d'une pilule quotidienne et d'injections bihebdomadaires pendant 15 ans pour traiter la dysphorie de genre.

La prison a classé Williams comme un homme parce qu'elle "conserve les organes génitaux masculins avec lesquels elle est née", selon les documents du tribunal de 2021.

Selon l'action en justice, Mme Williams s'est d'abord vu refuser le traitement hormonal prescrit pendant deux semaines, un retard qui, selon elle, lui a causé "une anxiété et une détresse sévères".

Un juge fédéral de Virginie a rejeté la plainte, estimant que Mme Williams ne souffrait pas d'un handicap couvert par l'ADA et notant que le Congrès avait "exclu du terme 'handicap' tous les troubles liés à l'identité de genre", à l'exception de ceux résultant de déficiences physiques.

La 4e cour d'appel du circuit américain, basée à Richmond (Virginie), a infirmé la décision du juge, estimant que la dysphorie de genre était protégée par l'ADA.

Les avocats du shérif ont déclaré aux juges que la 4e cour d'appel - la première à conclure que l'ADA couvre la dysphorie - avait "bafoué le langage clair" de la loi.

Dans une autre affaire concernant les droits des transgenres, la Cour suprême a refusé en avril de laisser la Virginie occidentale appliquer une loi interdisant aux athlètes transgenres de faire partie des équipes sportives féminines dans les écoles publiques, l'une des nombreuses mesures soutenues par les républicains dans tout le pays et visant les droits des LGBT.

En 2021, les juges ont laissé en place la décision d'une juridiction inférieure en faveur d'un ancien élève transgenre d'un lycée public qui avait mené une bataille juridique de six ans contre le conseil scolaire d'un comté de Virginie qui l'avait empêché d'utiliser les toilettes correspondant à son identité sexuelle.

Les républicains de plusieurs États ont adopté une vague de lois visant les personnes LGBT, limitant la participation des transgenres aux activités sportives, l'accès aux soins médicaux adaptés à leur sexe et l'enseignement de sujets liés à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle.