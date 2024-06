La Cour suprême des États-Unis s'est rangée mercredi du côté d'un ancien maire d'une ville de l'Indiana qui a été condamné dans une affaire où il était accusé d'avoir accepté un pot-de-vin, dans un arrêt qui pourrait rendre plus difficile pour les procureurs fédéraux d'engager des poursuites pour corruption contre des fonctionnaires locaux et d'État.

Les juges ont décidé par 6 voix contre 3 de renverser la décision d'une juridiction inférieure qui avait confirmé la condamnation pour corruption de l'ancien maire de Portage, James Snyder, pour avoir accepté 13 000 dollars de la part d'une entreprise de transport routier qui avait reçu plus d'un million de dollars de contrats pendant son mandat.

Les juges conservateurs de la Cour étaient majoritaires dans l'arrêt rédigé par le juge Brett Kavanaugh, tandis que les juges libéraux étaient dissidents.

Les procureurs fédéraux ont accusé M. Snyder d'avoir sollicité de manière corrompue un paiement en rapport avec les contrats publics, un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Un jury l'a reconnu coupable et un juge l'a condamné à un an et neuf mois de prison.

"La question dans cette affaire est de savoir si (la loi fédérale) considère comme un crime le fait pour les fonctionnaires des États et des collectivités locales d'accepter des gratifications - par exemple, des cartes-cadeaux, des déjeuners, des plaques, des livres, des photos encadrées ou autres - qui peuvent être données en guise de remerciement après l'acte officiel", a écrit M. Kavanaugh. "La réponse est non.

En 2013, alors que M. Snyder était maire, Portage a accordé deux contrats à l'entreprise locale Great Lakes Peterbilt pour l'achat de cinq camions poubelles, pour un montant total d'environ 1,1 million de dollars.

L'année suivante, alors que M. Snyder était encore en fonction, Peterbilt lui a versé 13 000 dollars, que M. Snyder a déclaré être des honoraires de consultant pour son travail avec l'entreprise. M. Kavanaugh a écrit que Portage, une ville du nord-ouest de l'Indiana comptant quelque 38 000 habitants, autorisait apparemment les fonctionnaires locaux à obtenir un emploi extérieur.

La 7e cour d'appel du circuit de Chicago a rejeté l'argument de M. Snyder selon lequel le délit fédéral en question interdit la corruption, mais pas les gratifications. Cette décision a conduit M. Snyder à se pourvoir devant la Cour suprême.

M. Kavanaugh a écrit dans sa décision de mercredi que la loi fédérale sur la corruption "laisse aux États et aux collectivités locales le soin de réglementer les gratifications accordées aux fonctionnaires de l'État et des collectivités locales".

La loi fédérale, a écrit M. Kavanaugh, "ne complète pas ces règles étatiques et locales en soumettant 19 millions de fonctionnaires étatiques et locaux à une peine de prison fédérale pouvant aller jusqu'à 10 ans pour avoir accepté des gratifications, même banales".

Dans une opinion dissidente rédigée par le juge Ketanji Brown Jackson, les juges libéraux de la Cour ont exprimé leur inquiétude quant à la manière dont l'arrêt pourrait saper les efforts déployés pour lutter contre la corruption publique.

Le gouvernement n'a pas utilisé la loi comme un filet contre les comportements autorisés, mais plutôt pour poursuivre des affaires graves qui impliquent "exactement le type de graissage de pattes que la loi couvre clairement et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que le Congrès se préoccupe lorsqu'il s'attaque à la corruption dans les gouvernements étatiques, locaux et tribaux", a écrit M. Jackson.

"Après aujourd'hui, cependant, la capacité du gouvernement fédéral à poursuivre une telle conduite manifestement répréhensible est mise en doute", a ajouté M. Jackson.

L'année dernière, la Cour a annulé la condamnation pour corruption d'un ancien collaborateur du gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, dans un arrêt qui a également limité la capacité des procureurs fédéraux à poursuivre les affaires de corruption.