La Cour suprême des États-Unis a confirmé jeudi des dispositions fédérales vieilles de plusieurs décennies qui accordent la préférence aux Amérindiens et aux membres des tribus lors de l'adoption ou du placement en famille d'accueil d'enfants amérindiens, rejetant ainsi une contestation selon laquelle certaines parties de la loi comportaient des préjugés raciaux à l'encontre des non-Amérindiens.

Dans une décision rendue à sept voix contre deux, les juges ont estimé que les plaignants n'avaient pas qualité pour contester une norme fédérale accordant la préférence aux "autres familles indiennes" pour les placements en vue d'une adoption, après la famille élargie ou les membres de la tribu, ce qui constituerait une violation du cinquième amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit l'égalité de la protection de la loi.

La Cour a également rejeté les contestations de la loi, connue sous le nom de loi de 1978 sur la protection de l'enfance indienne, pour d'autres motifs.

Cette loi visait à renforcer les liens tribaux en établissant des normes fédérales pour le retrait et le placement en famille d'accueil ou l'adoption.

Le Congrès l'a adoptée pour mettre fin à une pratique de longue date aux États-Unis, qui consistait à retirer de nombreux enfants amérindiens de leur famille pour les confier à des non-Amérindiens. En temps utile, entre 25 et 35 % des enfants amérindiens étaient retirés à leur famille dans les États à forte population amérindienne, selon des documents judiciaires.

La loi fixe des normes fédérales pour le retrait des enfants de leur famille et leur placement en famille d'accueil ou en adoption, notamment en exigeant que la "préférence" soit donnée aux membres de la famille élargie de l'enfant, aux autres membres de la tribu ou aux "autres familles indiennes".

Le procès, intenté pour la première fois en 2017, a été intenté contre le ministère de l'Intérieur des États-Unis et des fonctionnaires fédéraux par le Texas et trois familles non amérindiennes qui cherchaient à adopter ou à placer des enfants amérindiens dans des familles d'accueil. Il s'agit notamment du couple texan Jennifer et Chad Brackeen, qui a adopté en 2018 un enfant dont la mère est membre de la nation navajo.

L'administration du président Joe Biden a défendu la loi devant la Cour suprême, qui a entendu les plaidoiries dans cette affaire en novembre.

Les plaignants affirment, entre autres, que la loi opère une discrimination raciale à l'encontre des non-Amérindiens, violant ainsi le cinquième amendement de la Constitution qui garantit l'égalité de protection devant la loi, et qu'elle oriente de manière inconstitutionnelle les actions des agences de l'État en matière d'adoption. En 2018, un juge fédéral s'est prononcé en faveur des plaignants sur ces deux points.

Dans une décision de 325 pages rendue en 2021, 16 juges siégeant à la 5e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, ont réduit la portée de la décision de la juridiction inférieure, mais ont confirmé l'invalidation de certaines parties de la loi, soit par un vote majoritaire, soit par une marge de 8 à 8 également divisée.

Les défenseurs de la loi ont déclaré que le fait de désigner les "Indiens" dans la législation était conforme à la Constitution et aux précédents de la Cour suprême, qui considèrent cette désignation comme politique.

Les groupes tribaux ont qualifié cette contestation d'attaque contre leur souveraineté et ont déclaré qu'une décision qui saperait largement la loi sur la protection de l'enfance indienne pourrait avoir des répercussions sur d'autres questions que la protection de l'enfance, notamment sur les droits fonciers et le développement économique.