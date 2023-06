La Cour suprême des États-Unis s'est saisie vendredi d'un nouveau différend majeur concernant les droits sur les armes à feu, en acceptant de décider si une loi fédérale de 1994 qui interdit aux personnes faisant l'objet d'une ordonnance de protection contre la violence domestique de posséder des armes à feu viole le deuxième amendement de la Constitution.

Les juges ont accepté d'entendre l'appel interjeté par l'administration du président Joe Biden contre la décision d'une juridiction inférieure qui avait estimé que la loi allait à l'encontre du "droit de garder et de porter des armes" du deuxième amendement parce qu'elle ne s'inscrivait pas dans "la tradition historique de notre nation en matière de réglementation des armes à feu".

L'affaire concerne un homme du Texas accusé de possession illégale d'armes à feu alors qu'il faisait l'objet d'une ordonnance restrictive pour violence domestique après avoir agressé sa petite amie.

La Cour entendra l'affaire lors de sa prochaine session, qui débutera en octobre.

Les États-Unis, où le taux de possession d'armes à feu est le plus élevé au monde, restent une nation profondément divisée sur la manière de traiter la violence liée aux armes à feu, notamment les fréquentes fusillades de masse, alors même que la Cour suprême, qui compte une majorité conservatrice de 6 contre 3, adopte une vision élargie des droits du deuxième amendement.

En juin 2022, la Cour a élargi les droits relatifs aux armes à feu dans un arrêt historique intitulé New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, annulant les limites imposées par l'État de New York au port d'armes de poing dissimulées en dehors du domicile.

Cet arrêt déclare pour la première fois que le deuxième amendement protège le droit d'un individu à porter une arme de poing en public pour se défendre. Il a également défini un nouveau critère d'évaluation des lois sur les armes à feu, précisant que les restrictions doivent être "conformes à la tradition historique de cette nation en matière de réglementation des armes à feu" et ne pas simplement servir un intérêt gouvernemental important.

La loi de 1994 en cause dans la présente affaire interdisait à une personne faisant l'objet d'une ordonnance restrictive pour violence domestique de posséder une arme à feu. À l'origine, ce délit était passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Cette peine a depuis été portée à 15 ans.

Zackey Rahimi, de la ville texane de Kennedale, a contesté la loi après avoir été inculpé en vertu de celle-ci en 2021.

Rahimi, qui avait un passé de trafiquant de drogue, notamment de cocaïne, a fait tomber sa petite amie au sol après une dispute dans un parking, l'a traînée jusqu'à sa voiture et l'a poussée à l'intérieur, lui faisant heurter la tête contre le tableau de bord, selon un document déposé au tribunal. Après avoir réalisé qu'un passant avait vu ses actions, selon le dossier, Rahimi a récupéré une arme et a tiré un coup de feu. Rahimi a ensuite menacé de tirer sur sa petite amie. Celle-ci a obtenu une ordonnance restrictive approuvée par le tribunal, mais Rahimi a été arrêté pour avoir violé cette ordonnance.

Rahimi a été impliqué dans cinq fusillades dans la région d'Arlington, au Texas, entre décembre 2020 et janvier 2021, selon le dossier, dont une au cours de laquelle il a tiré des balles à l'aide d'un fusil AR-15 dans la maison d'une personne à qui il vendait de la drogue. Il a été surpris en possession d'un pistolet et d'un fusil lors d'une perquisition de la police à son domicile.

Il a demandé à un juge fédéral du Texas de rejeter l'accusation de possession illégale d'armes à feu portée contre lui en vertu de la loi, arguant que celle-ci violait le deuxième amendement, qui stipule ce qui suit : "Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des armes ne sera pas enfreint.

Le juge a rejeté l'argument du deuxième amendement et Rahimi a plaidé coupable, écopant d'une peine de six ans d'emprisonnement. M. Rahimi a finalement obtenu gain de cause en appel, la cinquième cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, ayant déclaré en février que la loi était inconstitutionnelle dans un arrêt qui s'appliquait au Texas, à la Louisiane et au Mississippi.

La cinquième cour d'appel avait initialement confirmé la loi, mais s'était rétractée à la suite de l'arrêt Bruen de la Cour suprême. Appliquant l'arrêt Bruen, le cinquième circuit a conclu que le fait d'interdire aux personnes faisant l'objet d'une ordonnance de protection contre la violence domestique de posséder des armes à feu était "une aberration que nos ancêtres n'auraient jamais acceptée".

L'avocate générale des États-Unis, Elizabeth Prelogar, a déclaré à la Cour suprême, au nom de l'administration de M. Biden, que la décision du cinquième circuit était "profondément erronée". Mme Prelogar a écrit que "les gouvernements désarment depuis longtemps les individus qui constituent une menace pour la sécurité d'autrui" et que la loi de 1994 "s'inscrit parfaitement dans cette tradition".

Vingt-trois États, pour la plupart dirigés par des démocrates, ont demandé à la Cour suprême de se saisir du litige, de même que des groupes militant pour la prévention de la violence armée et des abus domestiques.