La Cour suprême des États-Unis a donné un coup de pouce vendredi à un homme de Pennsylvanie qui a contesté l'accusation d'obstruction portée contre lui concernant l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, dans une décision qui pourrait avoir des implications pour le procès pénal fédéral intenté contre Donald Trump pour avoir tenté d'annuler sa défaite aux élections de 2020.

Les juges ont décidé, par 6 voix contre 3, de rejeter la décision d'une juridiction inférieure qui avait retenu l'accusation d'obstruction corrompue à une procédure officielle - la certification par le Congrès de la victoire du président Joe Biden sur M. Trump que les émeutiers cherchaient à empêcher - à l'encontre de l'accusé Joseph Fischer, un ancien officier de police. Le juge a demandé à la juridiction inférieure de réexaminer l'affaire.

M. Fischer avait contesté l'accusation d'obstruction portée par les procureurs fédéraux contre lui et des centaines d'autres personnes, dont M. Trump, dans le cadre d'affaires liées au 6 janvier. Cette décision constitue un revers pour le ministère américain de la justice et l'administration du président Joe Biden, ainsi qu'un coup de pouce potentiel pour M. Trump.

M. Trump, le candidat républicain qui a défié le président démocrate Joe Biden lors des élections américaines du 5 novembre, a été accusé d'obstruction dans le cadre d'un acte d'accusation criminel à quatre volets dans une affaire introduite l'année dernière par le conseiller spécial Jack Smith. Cette accusation relève de la loi Sarbanes-Oxley de 2002, une loi fédérale adoptée après le scandale de fraude comptable de la société d'énergie Enron, aujourd'hui disparue.

M. Fischer a été accusé par les procureurs d'avoir chargé les policiers qui gardaient l'entrée du Capitole lors de l'attaque. Selon les procureurs, M. Fischer, qui était à l'époque membre de la police du canton de North Cornwall en Pennsylvanie, est entré dans le bâtiment et s'est appuyé contre le bouclier anti-émeute d'un officier alors que les policiers tentaient d'évacuer les émeutiers. Il est resté dans le Capitole pendant quatre minutes avant que la police ne le pousse vers la sortie.

M. Fischer attend son procès pour six autres chefs d'inculpation, dont agression ou entrave à l'action des agents de police et désordre civil, tandis que sa contestation de l'accusation d'obstruction se poursuit.

Le juge de district Carl Nichols, nommé par M. Trump, a accédé à la demande de M. Fischer de rejeter l'accusation d'obstruction, estimant qu'elle ne s'appliquait qu'aux accusés ayant altéré des preuves. La cour d'appel du district de Columbia a infirmé cette décision, ce qui a conduit M. Fischer à se pourvoir en cassation.

Les procureurs fédéraux estiment qu'environ 250 des quelque 1 400 personnes inculpées dans le cadre de l'attaque du Capitole par des partisans de M. Trump pourraient être concernées par cette décision. Selon les données du ministère de la justice, une cinquantaine d'accusés du 6 janvier ont été reconnus coupables et condamnés pour obstruction, sans autre crime. Environ la moitié d'entre eux purgent actuellement une peine d'emprisonnement, ce qui représente moins de 2 % de l'ensemble des cas d'inculpation.

Le chef d'accusation est assorti d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison en cas de condamnation, bien que les accusés du 6 janvier condamnés pour obstruction aient été condamnés à des peines beaucoup moins lourdes.

La question juridique soulevée dans cette affaire concernait la manière dont deux parties de la loi sur l'obstruction s'articulent. La première disposition interdit d'entraver une procédure officielle en détruisant "un dossier, un document ou un autre objet". La deuxième partie érige en infraction le fait d'"entraver d'une autre manière" une procédure officielle.

Le ministère de la justice a fait valoir que le Congrès avait inclus la deuxième disposition pour donner à la loi sur l'obstruction une portée plus large.

Environ deux tiers des personnes accusées d'obstruction le 6 janvier étaient également accusées d'autres délits.

La Cour suprême a entendu les plaidoiries dans cette affaire en avril.

Après l'élection de 2020, M. Trump et ses alliés ont prétendu à tort qu'elle lui avait été volée par une fraude électorale généralisée. Le jour où le Congrès s'est réuni pour certifier la victoire de M. Biden, des partisans de M. Trump ont pris d'assaut le Capitole, franchi des barricades, attaqué des policiers, vandalisé le bâtiment et forcé des législateurs et d'autres personnes à fuir pour se mettre à l'abri.

En août 2023, Smith a déposé quatre plaintes pénales fédérales contre Trump dans le cadre de l'affaire de subversion électorale : conspiration en vue de frauder les États-Unis, obstruction corrompue à une procédure officielle et conspiration en vue de le faire, et conspiration contre le droit de vote des Américains.

Dans une affaire distincte portée devant un tribunal de l'État de New York, M. Trump a été reconnu coupable par un jury de Manhattan, le 30 mai, de 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents afin de dissimuler des pots-de-vin versés à une star du porno pour éviter un scandale sexuel avant l'élection de 2016.

M. Trump fait également l'objet de poursuites pénales liées à l'élection devant un tribunal de l'État de Géorgie. Il a déclaré que toutes les affaires le concernant étaient motivées par des considérations politiques.

Le 25 avril, la Cour suprême a entendu les arguments de M. Trump concernant sa demande d'immunité contre les poursuites judiciaires pour avoir tenté d'annuler sa défaite électorale de 2020. Les juges conservateurs de la Cour ont indiqué qu'ils étaient favorables à ce que les présidents des États-Unis bénéficient d'un certain niveau d'immunité contre les poursuites pénales pour certains actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Une décision dans cette affaire est attendue dans les prochains jours.

Dans une autre affaire étroitement liée à M. Trump, la Cour suprême a annulé, le 4 mars, une décision judiciaire qui l'avait empêché de participer au scrutin dans le Colorado en vertu d'une disposition constitutionnelle relative à l'insurrection. La plus haute juridiction du Colorado avait estimé que M. Trump avait pris part à une insurrection pour avoir incité à l'attaque du Capitole et l'avoir soutenue.

Le juge Samuel Alito a rejeté les appels de certains législateurs démocrates à se récuser dans les affaires d'obstruction et d'immunité présidentielle après les révélations selon lesquelles deux drapeaux semblables à ceux portés par les émeutiers pro-Trump lors de l'attaque du Capitole avaient flotté devant sa maison de Virginie et sa résidence secondaire du New Jersey.