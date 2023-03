La Cour suprême du Dakota du Nord a refusé jeudi de rétablir une interdiction stricte de l'avortement qui avait été bloquée par une juridiction inférieure, estimant que cette interdiction allait à l'encontre du droit à l'avortement prévu par la constitution de l'État si l'avortement était nécessaire pour préserver la vie ou la santé de la mère.

Cette décision signifie que l'avortement reste pour l'instant légal dans le Dakota du Nord.

Le bureau du procureur général du Dakota du Nord, Drew Wrigley, qui s'est battu pour rétablir l'interdiction, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

"Aujourd'hui, la Cour a légitimement empêché l'une des lois les plus extrêmes du pays d'entrer en vigueur et de priver les habitants du Dakota du Nord de leur liberté de procréation", a déclaré Nancy Northup, présidente du Center for Reproductive Rights, qui a contesté l'interdiction au nom des fournisseurs d'avortement.

L'interdiction quasi totale de l'avortement dans le Dakota du Nord permettrait à un médecin d'être poursuivi pour avoir pratiqué un avortement même dans le but de sauver la vie de la mère. Pour éviter d'être condamné, le médecin devrait prouver lors du procès que l'avortement était nécessaire pour sauver la vie ou la santé de la mère.

L'interdiction a été adoptée en 2007 sous la forme d'une "loi de déclenchement", censée entrer en vigueur si la Cour suprême des États-Unis revenait sur l'arrêt Roe v. Wade, qui garantit le droit à l'avortement dans l'ensemble du pays. C'est ce qu'a fait la Cour suprême en juin dernier.

Le mois suivant, les fournisseurs d'avortement ont poursuivi l'État, arguant que la loi violait les droits des habitants du Dakota du Nord à la vie, à la liberté et à la poursuite de la sécurité et du bonheur. Un tribunal de l'État a bloqué la loi l'année dernière, estimant que les prestataires avaient des chances d'obtenir gain de cause.

La Cour suprême de l'État s'est rangée à cet avis et a rejeté la requête de Wrigley visant à rétablir la loi, tandis que l'affaire se poursuit sur le fond devant la juridiction inférieure. Le président de la Cour suprême, Jon Jensen, a écrit au nom de la Cour que les droits garantis par la constitution de l'État "incluent implicitement le droit d'obtenir un avortement pour préserver la vie ou la santé de la femme".

Douze États appliquent actuellement des interdictions d'avortement adoptées depuis le renversement de Roe v. Wade par la Cour suprême l'année dernière, selon l'Institut Guttmacher, un organisme de recherche qui soutient le droit à l'avortement.