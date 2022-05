La Cour suprême du Rhode Island confirme la loi sur le droit à l'avortement de l'État.

La Cour suprême du Rhode Island a rejeté un procès intenté par plusieurs personnes et par le groupe anti-avortement Servants of Christ for Life, qui contestaient la loi de l'État sur la confidentialité en matière de reproduction. Cette loi, signée en 2019 par la gouverneure de l'époque, Gina Raimondo, une démocrate, garantit effectivement les droits à l'avortement énoncés dans l'arrêt historique de 1973 de la Cour suprême des États-Unis, Roe v. Wade.

Les batailles juridiques au niveau de l'État sur l'avortement deviendront probablement courantes si la plus haute cour du pays annule Roe, comme un projet d'avis divulgué lundi suggère qu'elle envisage de le faire. D'autres États dirigés par des démocrates, dont le Colorado et le Vermont, ont également décidé d'adopter des lois sur le droit à l'avortement.

Les plaignants dans le procès de Rhode Island ont fait valoir qu'ils auraient dû avoir la possibilité de voter contre la loi sur l'avortement lors d'un référendum. Deux des plaignants ont également cherché à porter plainte au nom de leurs enfants à naître, affirmant que la loi effaçait leurs droits légaux.

La Cour suprême de l'État a décidé mercredi qu'il n'y avait pas de droit à un référendum sur la question et qu'aucun des plaignants adultes n'avait été lésé par la loi, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas qualité pour intenter un procès.

Citant Roe, la Cour a estimé que les enfants à naître des plaignantes précédemment enceintes n'étaient pas des "personnes" pouvant intenter une action en justice. Elle a également estimé qu'ils n'avaient pas qualité pour agir car ils n'étaient pas non plus lésés, étant nés depuis le début de l'affaire.

Diane Messere Magee, une avocate des plaignants, a déclaré sur Twitter que la décision "s'appuie fortement" sur Roe, et que ses clients envisageaient de faire appel devant la Cour suprême des États-Unis.

Le bureau du gouverneur du Rhode Island, Dan McKee, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.