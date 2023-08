La Cour suprême du Texas a autorisé jeudi l'entrée en vigueur d'une loi de l'État interdisant aux mineurs transgenres de bénéficier de traitements visant à confirmer leur identité sexuelle, tels que les bloqueurs de puberté, les hormones et les opérations chirurgicales, pendant qu'elle examinait une contestation juridique de la loi.

Cette décision intervient après qu'un juge a bloqué la loi vendredi dernier en réponse à un recours déposé par des familles d'enfants transgenres et des médecins. La loi devrait entrer en vigueur vendredi.

"La décision cruelle d'aujourd'hui met les jeunes transgenres du Texas, ainsi que les familles et les professionnels de la santé qui les aiment et les soignent, directement en danger", ont déclaré les avocats des familles dans un communiqué commun.

Le bureau du procureur général du Texas n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L'État avait interjeté appel devant la Cour suprême, qui a automatiquement mis en suspens la décision de la juridiction inférieure et permis à la loi d'entrer en vigueur comme prévu.

Les avocats des familles ont demandé à la plus haute juridiction de l'État de rendre une ordonnance d'urgence bloquant à nouveau la loi pendant l'examen de l'appel, mais la Cour a rejeté la demande, sans en donner la raison.

Le gouverneur Greg Abbott, un républicain, a signé la loi en juin. Le Texas est l'un des 20 États au moins qui ont interdit ou limité les soins aux mineurs pour affirmer leur identité sexuelle.

Les partisans de ces interdictions affirment que ces traitements n'ont pas fait leurs preuves et qu'ils présentent des risques. Les principaux groupes médicaux américains se sont opposés à ces interdictions et soutiennent que les soins visant à affirmer le genre améliorent la santé mentale des patients transgenres et réduisent le risque de suicide.

Dans sa décision de vendredi dernier, la juge Maria Cantu Hexsel du comté de Travis, à Austin, a estimé que les familles avaient des chances d'obtenir gain de cause en contestant la loi, qui, selon elle, "va directement à l'encontre du droit fondamental des parents à prendre des décisions concernant les soins à apporter à leurs enfants".

Mme Hexsel, qui a été élue en tant que démocrate, a également estimé que la loi était discriminatoire à l'égard des jeunes transgenres en raison de leur statut de transgenre, et qu'elle interférait avec les relations des médecins avec leurs patients et avec leur droit d'exercer la médecine.

Plusieurs autres lois étatiques similaires ont été bloquées par des juges, bien qu'une cour d'appel fédérale ait, au début du mois d'août, rétabli l'interdiction faite à l'Alabama de dispenser aux mineurs des soins qui tiennent compte de leur sexe.