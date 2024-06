La Cour suprême du Texas a porté un coup aux défenseurs des droits LGBTQ en refusant de bloquer une loi de l'État soutenue par les républicains, qui interdit aux mineurs transgenres de bénéficier de soins médicaux visant à confirmer leur sexe, tels que les bloqueurs de puberté et les hormones.

Par 8 voix contre 1, la Cour a rejeté les arguments des familles ayant des enfants transgenres et des médecins selon lesquels la loi était discriminatoire et privait les parents de leur droit, en vertu de la constitution de l'État, de prendre des décisions concernant les soins à apporter à leurs enfants.

La Cour suprême des États-Unis a accepté lundi d'examiner la légalité d'une interdiction similaire dans le Tennessee et de se pencher sur une question qui est devenue un point central de l'élaboration des lois dans les États dirigés par des républicains.

Selon le Movement Advancement Project, un groupe de réflexion sur les LGBTQ, 25 États ont adopté des lois ou des politiques qui interdisent ou limitent les soins de confirmation du genre pour les mineurs.

La loi texane est entrée en vigueur le 1er septembre, après que le gouverneur républicain Greg Abbott l'a signée en juin 2023. Elle interdit aux médecins de fournir aux mineurs de moins de 18 ans des procédures et des traitements pour la transition de genre ou la dysphorie de genre.

Plusieurs parents d'enfants atteints de dysphorie de genre, ainsi que des médecins et des groupes de défense, ont intenté un procès pour empêcher l'application de la loi, et un juge a conclu l'année dernière que la loi violait probablement la Constitution du Texas et a interdit son application.

La Cour suprême du Texas a toutefois autorisé l'entrée en vigueur de la loi pendant que le bureau du procureur général républicain Ken Paxton faisait appel, et a conclu vendredi que la loi était constitutionnelle.

La juge Rebeca Huddle, s'exprimant au nom de la majorité, a déclaré que si les parents ont un intérêt fondamental à diriger les soins de leurs enfants sans ingérence de l'État, cet intérêt n'est pas absolu et le législateur n'est pas impuissant à réglementer la médecine.

Elle a déclaré que le législateur avait fait un "choix politique admissible et rationnel en limitant les types de procédures médicales disponibles pour les enfants, en particulier à la lumière de la relative nouveauté de la dysphorie de genre et de ses divers modes de traitement".

Karen Loewy, avocate des plaignants de Lambda Legal, a déclaré dans un communiqué qu'il était "impossible d'exagérer l'impact dévastateur de cette décision cruelle et arbitraire sur les jeunes transgenres du Texas et les familles qui les aiment et les soutiennent".

La Cour suprême du Texas ne compte que des républicains, et seule la juge Debra Lehrmann a exprimé une opinion dissidente. Elle a qualifié l'interdiction de "cruelle" et a mis en garde contre les conséquences du refus de traitement aux enfants transgenres, citant des données montrant un risque élevé de suicide au sein de cette population.

"Le droit des parents à prendre des décisions médicales, en consultation avec leurs médecins, concernant le bien-être de leurs enfants mérite certainement une protection constitutionnelle plus importante que celle reconnue aujourd'hui par la Cour", a-t-elle écrit.